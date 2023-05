MSI Katana GF66: notebook da gaming in offerta su Amazon in due versioni

La Amazon Gaming Week continua a regalare sconti interessanti su svariate tipologie di prodotti che hanno come comun denominatore il settore di appartenenza, ossia il mondo dei videogiocatori. In questo articolo vogliamo focalizzare l'attenzione sull'MSI Katana GF66, un notebook dalle prestazioni elevate e specifiche tecniche di fascia premium, disponibile al prezzo minimo storico in due differenti varianti che vediamo nel dettaglio qui sotto.