Notebook gaming MSI: 6 offerte su Amazon per giocatori e creator

Amazon sta proponendo una interessate serie di sconti sui portatili da gaming di MSI, una categoria di prodotti sempre più apprezzata grazie all'aumento delle prestazioni e alla diminuzione del divario (comunque ancora presente) rispetto ai computer desktop. Anche chi crea contenuti multimediali ma non è un gamer, e ha bisogno di prestazioni elevate, magari in mobilità, sceglie uno di questi computer.

Le offerte partono con l'MSI Alpha 15 B5EEK-208IT con processore Ryzen 7 5800H e scheda grafica integrata RX6600M 8GB, una buona combinazione per giocare e mantenere basso i costo del notebook. Se è vero che la virtù sta nel mezzo, potete valutare il Raider GE66 12UGS-227IT proposto a 2599 euro: notebook dotato di processore Intel i7 di 12a generazione, scheda video Nvidia RTX 3070Ti 8GB GDDR6 e 32GB RAM, una combo in grado di offrire prestazioni elevate.

Se non volete compromessi, Msi Stealth Gs66 12Uh-060It è una delle punte di diamante della produzione MSI, mosso dal processore Intel Core i9-12900H associato alla scheda video RTX 3080 e a tutte le ultime tecnologie, è in grado di far girare agevolmente anche i titoli più pesanti.

Vi lasciamo ai link diretti per accedere alle occasioni, non dimenticate però di iscrivervi ai nostri canali Telegram dove giornalmente pubblichiamo sconti, offerte e cali di prezzo su tutto il mondo tech. Basta cliccare sui due banner presenti qui sotto.