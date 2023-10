I nuovi Surface sono tutti disponibili all'acquisto in Italia: recap e PREZZI

SURFACE LAPTOP STUDIO 2: SPECIFICHE, DISPONIBILITÀ E PREZZO ITA

SURFACE LAPTOP GO 3: SPECIFICHE, DISPONIBILITÀ E PREZZO ITA

Il nuovo Surface Laptop Go 3 punta sull'equilibrio tra stile e prestazioni. È il prodotto più leggero e portatile della gamma, perfetto quindi per chi è sempre in movimento e non per questo deve rinunciare a funzionalità avanzate, come Clipchamp che permette di creare in modo semplice video anche complessi, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale.

Microsoft Surface Laptop Go 3 è disponibile da oggi in Italia da 909 euro di listino.