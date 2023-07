Mercato PC in una crisi senza fine: i dati del Q2 2023

Il mercato PC prosegue la sua discesa anche nel secondo trimestre: andando a ritroso nel tempo registriamo infatti significativi cali anche nel Q1 2023 e nei precedenti Q4 2022 e Q3 2022. Nei mesi aprile-maggio-giugno le spedizioni sono state pari a 61,6 milioni di unità, il 13,4% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente quando le unità spedite erano state poco più di 71 milioni. Ed è da tenere in considerazione il fatto che già allora si parlava di fine della spinta pandemica e di inizio della crisi.

Mercato PC: in questo caso è inteso come desktop, portatili, workstation. NON sono inclusi: tablet, server x86, 2-in-1 e tablet.

IDC attribuisce la responsabilità di questo calo alle difficoltà macro-economiche ed alla scarsa domanda. Ciò ha provocato una crisi generalizzata che ha riguardato tutti i principali brand che operano nel settore. Gli unici attori che riportano un incremento delle spedizioni o comunque livelli sostanzialmente uguali a quelli dello scorso anno sono Apple ed HP:

Apple: la crescita è dovuta al fatto che lo scorso anno nel Q2 l'azienda risentiva fortemente delle difficoltà alla catena produttiva causate dalle chiusure delle fabbriche cinesi causa Covid.

la crescita è dovuta al fatto che lo scorso anno nel Q2 l'azienda risentiva fortemente delle difficoltà alla catena produttiva causate dalle chiusure delle fabbriche cinesi causa Covid. HP: l'azienda ha ora risolto i problemi di eccesso di scorte in magazzino, limitando così il calo a 0,8 punti percentuali.

Secondo IDC, "il portafoglio dei consumatori favorirà gli smartphone rispetto ai PC". Non che il mercato degli smartphone stia vivendo un periodo semplice, visto il progressivo calo nelle spedizioni. A differenza di altri settori, però, ci si attende un rimbalzo ed un lento ritorno verso la ripresa. Resta da capire se ciò avverrà anche per i PC.