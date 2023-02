Lenovo al MWC 2023 con tanti computer, soprattutto ThinkPad | Rumor

Lenovo si prepara per la nuova edizione del Mobile World Congress di Barcellona con una massiccia nuova ondata di... Laptop! Vero che la kermesse spagnola è storicamente più legata al mondo della telefonia, ma non sarebbe certo la prima volta che si "sconfina" verso altri territori, anzi. In ogni caso, il noto leaker Evan "Evleaks" Blass ha condiviso le prime immagini dei dispositivi; ve le proponiamo di seguito, ma con il monito che ci sono esattamente zero informazioni tecniche a corredo.

A giudicare dai modelli di precedente generazione, comunque, ci aspettiamo il classico "spec bump" con aggiornamento della piattaforma hardware e poco altro - non sembrano esserci stravolgimenti radicali di design e aspetto estetico. I ThinkPad Z hanno adirittura lo stesso wallpaper dell'anno scorso, per dire. Incominciamo; come noterete, si tratta per lo più di prodotti della gamma ThinkPad, con giusto un paio di eccezioni - due Ideapad e un All-in-One ThinkCentre.