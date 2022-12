Apple produrrà alcuni MacBook del 2023 in Vietnam

Continua il percorso di diversificazione della produzione da parte di Apple e, dopo aver visto come l'azienda di Cupertino stia puntando fortemente sull'India per affrancarsi dalla filiera cinese di iPhone, un nuovo report del Nikkei Asia suggerisce come la società californiana stia guardando al Vietnam per la produzione di parte dei MacBook che verranno realizzati nel 2023.

I motivi alla base di questa scelta sono sempre gli stessi e riguardano in primo luogo la volontà di abbandonare la Cina - o comunque di ridurre fortemente la dipendenza dal Paese - in modo da evitare di restare invischiata nell'eventuale guerra sui dazi tra Pechino e Washington, ma non solo. Pesa anche il pugno di ferro del governo locale sul tema della gestione della pandemia, dal momento che la politica Zero COVID della Cina ha causato grossi problemi alla produzione di iPhone, come nel caso della fabbrica di Zhengzhou.