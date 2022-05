Dell non è nuova nel mondo dei convertibili, nel corso degli ultimi anni sono stati molti i prodotti proposti dall'azienda statunitense che, anche con la serie di notebook XPS, propone diverse opzioni d'acquisto come ad esempio l'ottimo 2-in-1 XPS 13. Quelli di Dell probabilmente non sono i convertibili più sottili e compatti presenti sul mercato: come altre soluzioni dei competitor infatti, il display che si piega di 360° spesso rende il dispositivo "goffo" e in generale non proprio pratico da utilizzare in mobilità, soprattutto quando lavoriamo in modalità tablet.