LENOVO IDEAPAD GAMING 3/3i - MOUSE LEGION M600S

Iniziamo con la nuova versione dei Lenovo IdeaPad Gaming 3 e IdeaPad Gaming 3i, dispositivi rivolti soprattutto ai più giovani che guardano al design ma anche alle prestazioni e alla possibilità di giocare al meglio senza andare a spendere troppo. Come per la precedente generazione si tratta quindi di prodotti midrange che, allo stesso tempo, alzano il livello prestazionale grazie all'adozione delle ultime piattaforme Intel Core 12a gen H e AMD Ryzen 6000, affiancati a display con alto refresh e scheda grafica della serie GeForce RTX 30. Lenovo non stravolge del tutto il design, andando però ad ottimizzare il sistema di dissipazione e al contempo offrendo differenti colorazioni dello chassis. I due nuovi modelli, rispettivamente con piattaforma Intel (Ideapad Gaming 3i) e AMD (IdeaPad Gaming 3), arrivano in ulteriori due varianti con display da 15,6 e 16 pollici; il modello Intel è leggermente più spinto per CPU e GPU, mentre la soluzione con AMD Ryzen 6000 è più "contenuta" a livello di TDP.

Andando nel dettaglio, IdeaPad Gaming 3i monta un Core i7-12700H con 32GB di RAM DDR4 (sino a) e storage SSD NVMe da 1TB; la componente grafica, oltre a quella integrata, può essere una GeForce RTX 3060 (105W) o un Intel Arc (purtroppo non specificata). Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 invece conta su un fiammante Ryzen 7 6800H che, oltre ad avere un'ottima GPU integrata RDNA2, può affiancarsi a una GeForce RTX 3050 (sempre versione laptop da 85W). Il resto delle caratteristiche è sostanzialmente identico, fatta eccezione per la presenza di Thunderbolt 4 su Intel; anche il display ovviamente è lo stesso, si tratta di pannelli IPS FHD (15,6") o QHD/QHD+ (16") con frequenza di aggiornamento sino a 165Hz. Ultima nota sulle specifiche prettamente fisiche: i due modelli da 15,6" pesano 2,4Kg per 21,8mm di spessore, le varianti da 16" arrivano a 2,5Kg ma con uno spessore leggermente inferiore (20,9mm).

Sempre in ottica gaming, Lenovo annuncia anche il mouse Legion M600s Qi Wireless, periferica ad alte prestazioni con design (ambidestro) curato e attento all'ergonomia Questo mouse, costruito con plastica riciclata, offre opzioni di ricarica veloce (7 ore di autonomia con 10 minuti di carica, completa in 2 ore) e un sensore Pixart 3370 da 19.000 DPI. A bordo troviamo inoltre micro-switch ottici, possibilità di programmare i sei pulsanti e retroilluminazione RGB a 16,8 milioni di colori. SCHEDA TECNICA LENOVO IDEAPAD GAMING 3/3i Processori: Intel Core i7-12700H AMD Ryzen 7 6800H

RAM: sino a 32GB DDR4

Scheda grafica: Intel: GeForce RTX 3060 6GB (105W), Intel Arc AMD: GeForce RTX 3050 4GB (85W)

Display: 15,6" IPS FHD, 165Hz, 300 nit, 100% sRGB 15,6" IPS QHD, 165Hz, 350 nit, 100% sRGB 16" IPS QHD+, 165Hz, 500 nit, 100% sRGB

Storage: SSD NVMe sino a 1TB

Porte: USB 3.2 gen 1 e gen 2, HDMI 2.1, Thunderbolt 4 (Intel), LAN

Connettività: WiFi 6, Bluetooth 5.0

Audio: Nahimic, due altoparlanti, jack audio

Batteria: 15,6": 45WHr o 60WHr, supporto ricarica veloce 16": 71WHr, supporto ricarica veloce

Dimensioni e Peso: 15,6": 21,8mm di spessore, 2,4Kg 16": 20,9mm di spessore, 2,5Kg



THINKPAD X13S - THINKPAD X1 EXTREME - THINKPAD P/S/T

Non solo gaming e notebook consumer per l'azienda cinese che propone anche un restyling dei suoi prodotti più noti, quelli per intenderci rivolti a chi lavora in mobilità o cerca una soluzione ad alte prestazioni che possa garantire un'autonomia adeguata insieme agli standard di ultima generazione. Tra le novità più interessanti troviamo sicuramente ThinkPad X13s, il primo laptop al mondo equipaggiato con piattaforma Qualcomm Snapdragon 8cx di terza generazione. Parliamo per intenderci di un sistema che rientra nella categoria dei PC sempre connessi, che sposa ovviamente Windows 11 Pro, ma offre anche connettività 5G e un'autonomia che - secondo l'azienda - arriva a 28 ore.

Molto atteso anche il nuovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5, un notebook ad alto profilo pensato per i professionisti che non scende a compromessi per design, qualità e soprattutto per prestazioni. A bordo sono presenti processori Intel Core i9 12a gen serie H con tecnologia vPro, grafica GeForce RTX, sino a 64GB di RAM DDR5 e un reparto storage con doppio SSD (sino a 8TB). Arriva anche il ThinkPad T16 insieme ai modelli aggiornati di ThinkPad T14s Gen 3 e T14 Gen 3, tutti con display 16:10, rivisti nella piattaforma hardware che prevede tra l'altro connettività WiFi 6E e tecnologia come Dolby Audio e Dolby Voice. La serie ThinkPad non si ferma qui, Lenovo presenta anche le workstation mobile ThinkPad P16s e ThinkPad P14s Gen 3 (aggiornata), sempre con gli ultimi processori Intel e scheda grafica NVIDIA T550, il tutto ottimizzato per ambienti come AutoCAD, Revit o SolidWorks. C'è posto pure per un nuovo monitor portatile, parliamo del ThinkVision M14d, display USB-C che fa del peso uno dei suoi punti di forza. Questo monitor da 14" (16:10) pesa solo 600 grammi e offre una risoluzione 2240x1440p, garantendo una copertura sRGB del 100%.

NUOVI THINKBOOK YOGA - IDEAPAD FLEX/DUET E CHROMEBOOK

Due nuovi modelli anche per la serie ThinkBook, nel dettaglio ThinkBook 14s Yoga Gen 2 e ThinkBook 13s Gen 4 i, prodotti che ricevono sostanzialmente lo stesso trattamento dei "fratelli" ThinkPad, mantenendo tratti distinivi come lo chassis in alluminio e il design con cornici sottili; il target di riferimento rimane la produttività e il multitasking, sempre con un occhio alla sicurezza. Spostandoci invece sul segmento dei convertibili e dei cosiddetti detachable, Lenovo propone IdeaPad Flex 5i e IdeaPad Flex 5, disponibili con display da 14 e 16 pollici e sistema operativo Windows 11, così come IdeaPad Duet 5i (con tastiera staccabile) caratterizzato però da un pannello da 12 pollici (sempre piattaforma Intel). Per gli ambienti lavorativi e gli studenti arrivano anche le varianti IdeaPad Flex 5i Chromebook (14”), il 2-in-1 IdeaPad Flex 3i Chromebook (15”) e il "piccolo" IdeaPad Duet 3 Chromebook (11”). Non mancano infine due annunci che riguardano i dispositivi mobile, in dettaglio la versione aggiornata di Lenovo Tab M10 Plus (3a gen) e il Motorola Edge 30 Pro, basato su piattaforma Snapdragon 8 gen1 e tutte le peculiarità ad essa associata: dal 5G, passando per l'integrazione dell'AI e l'ottimizzazione per il gaming grazie anche alla GPU Adreno affiancata a un display con refresh a 144 Hz. Il tutto con supporto HDR, Dolby Atmos e una batteria da 4.800 mAh con funzionalità di ricarica rapida (50% in 15 minuti).

DISPONIBILITA' E PREZZI

A seguire trovate i dettagli relativi a disponibilità e prezzi per i nuovi Lenovo IdeaPad Gaming 3, per gli altri prodotti rimaniamo in attesa di aggiornamenti da parte del produttore; come di consueto i prezzi varieranno in base alla configurazione hardware, mentre per la disponibilità non abbiamo ancora date precise. Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15,6" "Intel" da maggio a partire da 999 euro (IVA inclusa)

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15,6" "AMD" da giugno a partire da 999 euro (IVA inclusa)

Lenovo IdeaPad Gaming 3i 16" "Intel" da giugno a partire da 1.099 euro

Lenovo IdeaPad Gaming 3 16""AMD" da luglio a partire da 1.099 euro

Lenovo Legion M600s Qi Wireless Gaming Mouse da luglio a 99,99 euro