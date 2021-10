Un uomo entra in un caffè...e lo paga in Bitcoin, oppure in oro. Splash. Il tutto grazie alla commistione sempre più stretta tra mondo dei pagamenti e tecnologia, che poi è il motivo per cui se ne scrive sempre più spesso anche su queste pagine. È una prospettiva che avevate mai preso in considerazione? È innegabile infatti che l'avanzamento tecnologico, e in particolare la possibilità di gestire le proprie finanze direttamente dallo smartphone con l'ascesa delle app bancarie e delle fintech, abbia aperto la strada a nuovi modi di rapportarsi con il risparmio, le spese e gli investimenti. Ad affiancare questi nuovi strumenti ci sono anche nuovi asset che proprio dalla tecnologia prendono vita, come ad esempio le criptovalute. Anche le carte di pagamento, in tutto ciò, fanno la loro parte: al centro della transizione verso i pagamenti digitali anche grazie a iniziative come il Cashback di Stato, le carte sono ormai parte delle abitudini consolidate degli italiani. E, tornando all'uomo del caffè, è proprio una carta che gli permette di pagare la sua consumazione in criptovalute o altri asset, tra cui l'oro.

LA BITPANDA CARD

A offrire questa possibilità, a dire il vero piuttosto inusitata, è la Bitpanda card, carta di pagamento proposta dal broker austriaco anche sul mercato italiano, dove è arrivato quest'anno con una sede a Milano e l'intenzione di agevolare l'accesso al mondo delle criptovalute anche a chi ci si è appena affacciato. Quella del pagamento delle spese di tutti i giorni con un portafoglio di criptovalute o metalli preziosi è una delle prerogative della carta in questione: oltre a pagare il pranzo in Bitcoin o Ether è possibile ad esempio anche rinnovare Netflix con l'oro o l'argento; non sono previsti importi minimi per transazione. Se l'azione del pagamento è semplice e immediata, dietro ci sono parecchie dinamiche che vale la pena di approfondire. Innanzitutto, la Bitpanda card è una carta di debito - il che significa che non permette di spendere più di quanto sia presente sul conto collegato - e gira su circuito Visa, per cui è accettata da circa 54 milioni di commercianti in più di 200 Paesi. È connessa a ogni asset presente nel portafoglio Bitpanda dell'utente, per cui è possibile spendere fondi attingendo indifferentemente da fiat (per il momento solo euro), criptomoneta, azioni o metalli; si può usare per i pagamenti online ma anche per pagare la spesa al supermercato o effettuare prelievi ATM. Presente anche il supporto a Google Pay e Samsung Pay, mentre Apple Pay è in arrivo. Per scegliere a quale asset attingere basta impostare una risorsa di pagamento principale (ad eccezione dei Bitpanda Crypto Index), che viene poi usata per finanziare i pagamenti con la carta; quindi, nel momento in cui si completa un acquisto o un prelievo di denaro contante la risorsa viene immediatamente e automaticamente scambiata in euro e detratta dal portafoglio in valuta EUR per completare il pagamento. Inoltre è possibile impostare una risorsa di pagamento di riserva, facoltativa, che copre la spesa nel caso in cui l'importo sia troppo elevato per essere coperto dalla risorsa di pagamento principale collegata; in questo caso l'intero importo sarà addebitato sul portafoglio di riserva, evitando così che le transazioni non vadano a buon fine. I rimborsi vengono tutti accreditati in euro.

COMMISSIONI, CASHBACK, APP

Nel momento in cui si usa la carta per una spesa si riceve automaticamente una notifica push con un riepilogo del pagamento, compresa la risorsa utilizzata e il cashback accreditato sul display del telefono; in generale c'è una panoramica della cronologia dei pagamenti e trade nella app mobile Bitpanda. L'emissione della carta è gratuita, e non ci sono commissioni ricorrenti per la sua gestione o per quella del conto. Le uniche commissioni presenti sono circoscritte alle transazioni non in euro per cui è necessario applicare un cambio valuta con i normali sovrapprezzi di trading Bitpanda e per i prelievi in contanti, e in entrambi i casi variano in base al profilo BEST Vip dell'utente. Se la risorsa principale è il portafoglio in euro, non viene addebitato alcun sovrapprezzo di cambio. BEST (Bitpanda Ecosystem Token) è il nome del token nativo di Bitpanda, Bitpanda Pro e dell'intero ecosistema; gli utenti che decidono di acquistarlo e fare trading accedono a diversi vantaggi in base alla quantità di token che hanno nel portafoglio. I vantaggi riguardano, per ciò che concerne la carta, tre aspetti: il costo dei prelievi bancomat, la commissione di cambio non EUR e la possibilità di ricevere il cashback in Bitcoin per gli acquisti effettuati con criptovalute e metalli.

Come si evince dalla tabella, ci sono quattro livelli diversi di BEST Vip, che danno accesso a vantaggi diversi; per esempio, il profilo più alto garantisce infiniti prelievi ATM gratuiti, commissioni di cambio allo 0,25% e un cashback in Bitcoin del 2% sulle proprie spese (solo se la risorsa di pagamento principale non è il portafoglio in euro o in Bitpanda Stocks). Al contrario, il livello BEST VIP 1 consente ad esempio un solo prelievo ATM gratuito al mese mentre i successivi costeranno 1,50 euro l'uno; la commissione di cambio è all'1,75% e il cashback BTC dello 0,50%. Per accedere al primo livello e godere di questi vantaggi è necessario avere almeno 5.000 BEST nel proprio portafoglio, che al cambio attuale equivalgono a circa 4.000 euro.

SICUREZZA E LIMITI DELLA CARTA

Per quanto riguarda la sicurezza, le transazioni sono tutelate dai sistemi di protezione antifrode di Visa e monitorate da Bitpanda per segnalare comportamenti sospetti; le transazioni online devono essere confermate dall'utente con il codice CVV visibile sul retro della carta e un codice SMS, mentre le transazioni offline devono essere confermate con un PIN. In generale è possibile bloccare e sbloccare la carta in qualsiasi momento usando l'app mobile, mentre per disattivarla in modo permanente bisogna contattare il servizio clienti; in arrivo anche la possibilità di disattivare la funzionalità di pagamento contactless. In caso di danno, furto o smarrimento la carta può essere ordinata di nuovo dall'app mobile al prezzo di 9,90 euro; si può averne attiva solo una alla volta. La Carta è emessa da UAB "Finansines paslaugos "Contis", istituto autorizzato per la moneta elettronica, con licenza rilasciata dalla Banca di Lituania. Nonostante Bitpanda sia supervisionata dalla suddetta banca, non è coperta dal sistema di assicurazione dei depositi della Repubblica di Lituania; perciò il broker austriaco garantisce che tutti i fondi sono mantenuti in un conto separato in modo che, nell'improbabile caso in cui UAB "Finansines paslaugos "Contis" diventi insolvente, saranno protetti dalle richieste dei creditori. Come anticipato non c'è un importo minimo di transazione, ma la carta ha dei limiti massimi di utilizzo: il limite di spesa giornaliera è fissato a 10.000 euro; il limite massimo di prelievo ATM giornaliero è di 350 euro; infine, il limite per ogni pagamento contactless è di 50 euro, ma è un importo che può variare a seconda del Paese.

COME OTTENERLA

Per ordinare la carta è necessario avere un account Bitpanda verificato, risiedere in un Paese dell'area euro e aver depositato una somma totale di almeno 100 euro in una qualsiasi delle risorse digitali offerte sulla piattaforma. Date queste premesse, per richiedere la Bitpanda card basta selezionare la voce apposita nel menù del proprio account e seguire le istruzioni fornite a schermo; le carte arrivano in genere entro 5-10 giorni lavorativi, con variazioni a seconda del Paese di destinazione e del luogo di consegna. Una volta arrivata, la carta dovrà essere attivata: per farlo bisognerà scaricare l'applicazione Bitpanda da App Store o Google Play Store o, se lo si è già fatto, aggiornarla all'ultima versione; poi bisognerà cliccare sul banner "Attiva" nella dashboard dell'app oppure dalla voce "Carta" sul profilo; e infine digitare il codice di sicurezza sul retro della carta e seguire le istruzioni in-app per completare l'operazione.

Questo contenuto NON è da intendersi come consiglio finanziario né come promozione di investimento o piattaforme di investimento. L’obiettivo è fare informazione sull’evoluzione del settore e dei servizi che ne fanno parte e rendere eventuali azioni meno avventate e più consapevoli.

Contenuto realizzato in collaborazione con Bitpanda