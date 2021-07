Il Cashback di Stato si ferma da oggi. Tutto quello che c'è da sapere | Video

Quella che si è appena conclusa sarà dunque, per quanto riguarda l'anno in corso, la sessione finale del meccanismo di rimborsi destinato ai cittadini residenti in Italia e di età superiore ai 18 anni che hanno effettuato acquisti con carte di credito, carte di debito, prepagate e app di pagamento nel primo semestre del 2021. A partire dal mese di luglio, si procederà con la fase di liquidazione delle somme accumulate con i pagamenti delle carte aderenti all'iniziativa , tra cui quelli relativi al Super Cashback da 1.500 euro destinato ai più attivi utilizzatori di moneta elettronica.

Dal 1 luglio cala ufficialmente il sipario sul Cashback di Stato , il programma di rimborsi statali messo in campo dal Governo per incentivare i pagamenti con moneta elettronica e favorire la lotta all'evasione fiscale, che si ferma così allo scadere dei primi sei mesi dell'anno (il 30 giugno 2021) con un anno di anticipo sulla tabella di marcia prevista in origine. Non ci sarà, dunque, la seconda fase dell'operazione che avrebbe preso il via a partire dal 1 luglio con durata fino al 31 dicembre. A stabilirlo è stata la cabina di regia che si è tenuta a Palazzo Chigi nei giorni scorsi.

COS'E' IL CASHBACK

Il Cashback di Stato è un'iniziativa messa in campo dal Governo Conte nell'ambito del piano Italia Cashless per incentivare i pagamenti non in contante attraverso un meccanismo di restituzione in denaro di una percentuale del pagamento elettronico effettuato nell'arco di sei mesi. La misura è stata avviata, in via sperimentale, lo scorso dicembre con il cosiddetto Extra Cashback di Natale , che in poche settimane di operatività (dall'8 al 31 dicembre 2020) ha rimborsato 223 milioni di euro ai cittadini che hanno effettuato almeno 10 transazioni nei negozi (non sono validi gli acquisti online) in quell'arco temporale. Dal 1 gennaio 2021, il Cashback è entrato a regime con la prospettiva di durare, suddiviso in tre tranche semestrali, fino al 30 giugno 2022. La notizia dello stop del programma, ventilata nei mesi scorsi ed avallata dalle ultime indiscrezioni trapelate da Palazzo Chigi, rimescola così le carte in gioco.

COME FUNZIONA

Il programma del Cashback, articolato in semestri, preve un rimborso corrispondente al 10% dell'importo speso utilizzando la moneta elettronica che viene direttamente accreditato sul proprio conto corrente. Per ottenere il pagamento, è necessario aver effettuato almeno 50 pagamenti cashless in sei mesi. L'importo massimo dei rimborsi è di 15 euro per transazione, per un totale di 150 euro ogni semestre, con la possibilità di arrivare dunque a 300 euro in un anno. Contrariamente alla Lotteria degli scontrini, il Cashback di Stato non prevedeva un importo minimo di spesa: una prerogativa che ha sollevato non poche controversie e anomalie, generando episodi spiacevoli che approfondiremo nei prossimi paragrafi.

Ricordiamo che l'iniziativa ha interessato indistintamente qualsiasi acquisto di beni e servizi effettuato con moneta elettronica - esclusi gli acquisti online -, a patto che fosse a titolo privato (e non professionale) e sul territorio nazionale: dall'abbigliamento ai generi alimentari, passando per la ristorazione, l'artigianato e molte altre categorie merceologiche. Una manovra dettata dalla volontà di dare impulso ai pagamenti elettronici nei negozi tradizionali a scapito del contante, garantendo inoltre una maggiore tracciabilità degli stessi per scongiurare l'evasione fiscale.

Tutti gli altri pagamenti digitali registrati nel periodo hanno concorso per il Super Cashback, il maxi rimborso da 1.500 euro ogni sei mesi (fino a 3.000 euro all'anno) cui avranno diritto i primi 100mila cittadini che, nel semestre, hanno raggiunto il maggior numero di operazioni cashless (alla data odierna, sono necessarie 689 transazioni per entrare in classifica). Sull'app IO o sui sistemi di attivazione degli operatori è possibile accedere alla classifica del Super Cashback e visionare la propria posizione nel ranking, mentre per la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al primo semestre ci sarà da attendere fino al 10 luglio.

L'erogazione dei rimborsi del Cashback e Super Cashback accumulati, che saranno esentasse, avverrà nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 agosto 2021.