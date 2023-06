Oppo si prepara a celebrare il quinto anno consecutivo in cui indossa le vesti dell'Official Smartphone Partner del prestigioso torneo di Wimbledon, quest'anno alla 136esima edizione. Sul campo centrale del torneo di tennis più antico, il produttore cinese porterà gli ultimi top di gamma. Oppo è Official Partner di Wimbledon dal 2019, quest'anno sarà posta particolare enfasi sul pieghevole Find N2 Flip, che peraltro si è già messo in luce durante la Champions League.

In qualità di partner del torneo, Oppo continuerà a unirsi all'All England Lawn Tennis Club per presentare la terza edizione del Breakthrough Inspiration Award, premio istituito per riconoscere e premiare i giovani talenti del tennis che hanno compiuto passi da gigante nella loro carriera a Wimbledon. La scorsa edizione è stata vinta da Carlos Alcaraz, che è riuscito a fare la storia diventando il primo adolescente e il più giovane giocatore di tutti i tempi a raggiungere la prima posizione nella classifica ATP nel singolare maschile.

Tra i precedenti vincitori del premio figurano anche la campionessa del Grande Slam Emma Raducanu e l'attuale numero 4 del mondo Coco Gauff. Gli appassionati di tennis potranno scegliere il vincitore di quest'anno votando sui canali social di Wimbledon durante l'evento. Wimbledon ha già aperto in battenti: le qualificazioni sono in corso, i primi "big" scenderanno in campo per il primo turno dal 3 luglio, la finale è in programma il 16 luglio. Novak Djokovic, peraltro fresco campione di un altro torneo dello Slam, il Roland Garros, è il campione in carica del singolare maschile, mentre Elena Rybakina del singolare femminile.