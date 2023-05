Il portale tedesco di Oppo si svuota: niente prodotti, ritorno sul mercato lontano

La scelta di ripulire il sito - non c'è neanche un menu - sorprende ma fino a un certo punto. In Germania Oppo affronta da mesi una situazione critica a causa della battaglia con Nokia sui brevetti . L'azienda ha sostenuto fin dall'inizio di voler trovare una quadra con i finlandesi per rimanere in un mercato considerato importante, ma le vendite sono bloccate, sull'accordo non sembrano esserci stati progressi e l'ultimo segnale, quello di un portale che si svuota come se fosse stato saccheggiato, non è certo positivo , non indica un ritorno a breve sul mercato.

Il debutto in Europa sembra non essere stato un buon affare per un gigante che comunque è uno dei più grossi produttori di elettronica al mondo. Malgrado in Francia non ci siano problemi apparenti, oltralpe la situazione non sembra essere delle migliori: nei giorni scorsi un'indagine ci ha raccontato come sia in corso una sorta di disimpegno. In Italia invece è tutto regolare e di segnali preoccupanti non ce ne sono, ma nonostante le smentite e le rassicurazioni è chiaro insomma che Oppo non stia attraversando un buon momento, sia in Europa che in patria dov'è stata chiusa la divisione che si occupava dei chip MariSilicon.