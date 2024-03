Nvidia potrebbe lanciare una console portatile per competere con Steam Deck

Si accendono i riflettori su un potenziale nuovo ingresso nel mondo dei dispositivi portatili da gaming. Secondo indiscrezioni riportate dal canale Moore's Law is Dead, su YouTube, Nvidia starebbe lavorando a un proprio hardware dedicato al gaming in mobilità, pensato per sfidare una delle regine indiscusse del settore, la console Steam Deck di Valve.

Nonostante si tratti ancora di rumor, le voci di corridoio parlano di una collaborazione con Intel, che fornirebbe la CPU necessaria per completare la piattaforma basata sulla GPU di Nvidia. Questa scelta potrebbe aiutare a ottimizzare il dispositivo per il gaming portatile. Ecco un estratto di quanto affermato all'interno di un recente video, incentrato in realtà su Switch 2.

"Nvidia si sta impegnando seriamente nel realizzare più dispositivi di gioco portatili con la loro IP grafica al loro interno. Mi è stato detto direttamente che stanno cercando di lavorare con qualcuno su un dispositivo di gioco portatile premium."

L'arrivo di un competitor potrebbe portare benefici all'intero mercato spingendo all'innovazione e a un calo dei prezzi. Gli utenti finali, infatti, avrebbero a disposizione un ventaglio di scelta più ampio, potendo optare per la soluzione che meglio si adatta alle proprie esigenze e al proprio budget.

Al momento, non ci sono informazioni ufficiali né su specifiche tecniche, né su design o data di lancio, tuttavia il canale tende a precisare che gli sviluppi sarebbero agli inizi e non c'è nulla di concreto dietro l'angolo.

Nel frattempo il mercato attende l'uscita della Switch 2 e lo stesso video afferma che Nvidia sta sicuramente co-sviluppando il SoC della console con Nintendo. Al momento si parla però di un possibile lancio nel 2025, vanificando le speranze di coloro che attendavano la nuova console sul finire del 2024.