L'AI generativa rivoluziona il coding: serve ancora imparare a programmare?

Dall'altro lato, altri esperti contestano l'idea che questa tecnologia possa sostituire completamente il lavoro dei programmatori. Pur riconoscendo i progressi compiuti dall'AI, sottolineano come la qualità del codice generato non sia sempre ottimale e come manchi ancora la capacità di gestire compiti complessi e creativi. Inoltre, si evidenzia come la programmazione non sia solo una questione di scrittura del codice, ma includa anche la capacità di risolvere problemi, ragionare logicamente e comprendere le architetture software. Competenze queste, che difficilmente possono essere automatizzate completamente.

Da un lato, alcuni esperti concordano con Huang che l'IA stia democratizzando la programmazione, rendendola accessibile anche a chi non ha competenze specifiche. L'utilizzo di strumenti basati sull'AI, come ChatGPT , permettono di creare codice in modo semplice e intuitivo, aprendo nuove possibilità a un pubblico più ampio.

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, sostiene che l'intelligenza artificiale generativa potrebbe rendere quasi superfluo l'apprendimento dei linguaggi di programmazione. In un'intervista al World Government Summit di Dubai, ha affermato con convinzione che "tutti nel mondo ora sono programmatori" grazie all'AI , invitando di fatto le persone a concentrarsi su discipline come biologia, istruzione, produzione o agricoltura. Questa affermazione ha dato il via a un acceso dibattito nel settore tecnologico.

Quindi la domanda è: serve ancora imparare a programmare? La dipende da diversi fattori, come gli obiettivi individuali e il contesto lavorativo, tuttavia è chiaro che l'intelligenza artificiale sta cambiando il panorama della programmazione e che è importante essere consapevoli di queste evoluzioni. Per rimanere competitivi nel mercato del lavoro, è fondamentale sviluppare competenze trasversali come l'apprendimento continuo, la flessibilità e la capacità di adattarsi alle nuove tecnologie. In aggiunta alla programmazione tradizionale, diventa sempre più importante acquisire familiarità con gli strumenti di intelligenza artificiale e imparare a utilizzarli in modo efficace per potenziare le proprie capacità.

In definitiva, il futuro della programmazione sarà caratterizzato da una coesione tra l'intelligenza artificiale e le capacità umane. L'AI non sostituirà per certo i programmatori, ma ne amplierà le possibilità e li aiuterà a svolgere il loro lavoro in modo più efficiente e creativo.

C'è da dire che il CEO di Nvidia è un convinto sostenitore dell'intelligenza artificiale e il suo successo ne è la prova. Con Nvidia che domina il mercato dell'hardware AI di fascia alta, Huang si è posizionato come uno dei leader più influenti nel panorama tecnologico odierno. Nvidia controlla circa l'80% del mercato dell'hardware AI di fascia alta, una posizione di dominio che le conferisce un enorme potere e influenza nel settore. Non solo, il successo di Nvidia ha reso Huang la ventunesima persona più ricca del mondo, con un patrimonio stimato di circa 70 miliardi di dollari.