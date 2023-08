NVIDIA registra utili da record grazie all'intelligenza artificiale

In queste primissime fasi del boom dell'intelligenza artificiale generativa possiamo identificare almeno un chiaro vincitore: NVIDIA. Nelle scorse ore la società ha comunicato i risultati fiscali dell'ultimo trimestre, i quali delineano che sui circa 13,5 miliardi di dollari di fatturato complessivo (risultato già di per sé estremamente positivo) addirittura 10,32 miliardi provengono dalla divisione data center, che appunto si occupa di realizzare le GPU (oltre a altro hardware secondario) specializzate per il machine learning. Grazie a tutto ciò, NVIDIA ha registrato utili netti pari a quasi 6,2 miliardi di dollari, quasi 8,5 volte in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Inoltre, nonostante si possa ampiamente affermare che le schede RTX 40 non siano esattamente strapiaciute, un po' per i prezzi elevati e un po' per i miglioramenti prestazionali tutto sommato poco entusiasmanti rispetto alla generazione precedente, anche la divisione gaming è in rialzo: un bel +22% rispetto all'anno precedente, pari a 2,48 miliardi di fatturato. Il picco della fase acuta della pandemia è distante, ma NVIDIA ritiene che il settore generale dell'hardware gaming stia tornando a crescere, e che ci siano opportunità di upgrade per i giocatori. Oltre il 20% degli utenti, aggiunge la società, ora usano schede GeForce RTX 3060 o superiori.