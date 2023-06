Nvidia Neuralangelo: l'IA che trasforma oggetti 2D in 3D

NVIDIA ha presentato Neuralangelo , un nuovo modello di intelligenza artificiale che al di là del nome curioso, può creare repliche tridimensionali di oggetti a partire da video bidimensionali , che siano sculture classiche, vetture, edifici o qualunque altra cosa. Neuralangelo funziona selezionando più fotogrammi che mostrano il soggetto da diverse angolazioni in un video bidimensionale, in modo da ottenere un'immagine chiara della sua profondità, dimensione e forma. Successivamente il software crea una rappresentazione approssimativa in 3D dell'oggetto, per poi ottimizzarla al fine di imitare i dettagli del vero oggetto.

Secondo l'azienda, il nuovo modello ha adottato la tecnologia del suo vecchio modello, chiamato Instant NeRF, per essere in grado di catturare accuratamente i dettagli più fini di ciò che l'utente desidera ricreare in 3D. Questi includono la texture, i pattern e le variazioni di colore.

NVIDIA afferma che l'abilità di Neuralangelo nel catturare texture complesse, come la rugosità delle tegole del tetto e la levigatezza del marmo, superano significativamente i metodi precedenti. Sembra che questa soluzione sarà anche in grado di creare oggetti virtuali utilizzabili da video registrati con lo smartphone, il che potrebbe offrire ad artisti e creator un modo facile per generare versioni tridimensionali per i loro progetti. È anche una soluzione rapida: NVIDIA Research ci ha detto che lo strumento può creare scene 3D in sole due ore. La società ha pubblicato una demo, ve la proponiamo a seguire.

Ming-Yu Liu, co-autore dell'articolo su Neuralangelo, ha dichiarato che questo modello permetterà eventualmente agli sviluppatori di importare oggetti dettagliati - che siano piccole statue o edifici massicci - in ambienti virtuali per videogiochi o gemelli digitali industriali.

Nel video poco sopra in cui si mostrano le capacità della tecnologia, NVIDIA afferma che è possibile creare panorami su larga scala a partire da riprese aeree con droni, semplificando la creazione di ambientazioni reali nei giochi da parte degli sviluppatori. Ci saranno molte altre possibili applicazioni che includono settori come la robotica, la realtà virtuale, l'architettura e, naturalmente l'arte.

Il dipartimento di ricerca dell'azienda presenterà ufficialmente Neuralangelo all'evento Conference on Computer Vision and Pattern Recognition che si terrà dal 18 al 22 giugno a Vancouver, come specificato nel comunicato stampa diramato dall'azienda.