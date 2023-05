Nvidia, azioni alle stelle grazie all'AI: vicina ai 1.000 mld di capitalizzazione

Come vi abbiamo già raccontato negli scorsi giorni, l’avvento di software AI come ChatGPT e DALL-E hanno causato una brusca impennata della domanda dei chip che questi software li fanno girare, ovvero: le GPU ottimizzate per datacenter. Allo stato attuale è praticamente impossibile trovare sul mercato gli ultimi due prodotti di punta di NVIDIA in questo settore, la H100 e la A100 , tanto che perfino le GPU di generazione ancora precedente, con ben 5 anni di età, vengono vendute a prezzi superiori a quello di listino al lancio. Durante l’assemblea con gli investitori l’amministratore delegato Jensen Huang ha riconosciuto questa situazione, implicando un periodo di significativa crescita e prosperità nel medio termine.

Appena ieri vi raccontavamo della trimestrale apparentemente deludente di NVIDIA , con ricavi in calo del 13%; in generale, tra l’altro, le nuove schede grafiche della società non stanno piacendo e si vendono poco . Eppure, a ridosso dell’annuncio, il valore delle azioni della società è salito di botto di ben il 22%, permettendo alla società di guadagnare circa 185 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato in un giorno e arrivando molto, molto vicina al traguardo dei 1.000 miliardi. La faccenda si spiega con due semplici parole: intelligenza artificiale .

NVIDIA non è l’unica società ad aver visto significativi benefici in borsa portati dall’ascesa dell’AI: nel club si annoverano anche TSMC, che le GPU le produce, e AMD, diretta concorrente di NVIDIA anche se indietro di qualche passo per tecnologia e quote di mercato. Per riferimento, le azioni di TSMC sono salite di circa l’8%, quelle di AMD di circa il 13%.

In ogni caso, la capitalizzazione di NVIDIA è salita a un picco di 985 miliardi di dollari, per poi assestarsi un pochino più in basso a circa 950 miliardi al momento della pubblicazione di questo articolo. Se nei prossimi giorni riuscisse a raggiungere i mitici 1.000 miliardi, diventerebbe la quinta società americana a entrare nell’esclusivo club, dopo (in ordine) Apple, Amazon, Microsoft e Google/Alphabet. Sarebbe invece la sesta se si considera tutto il mondo, visto che ci sarebbe anche Saudi Aramco, la società petrolifera nazionale dell’Arabia Saudita.