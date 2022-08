Tra le aziende che hanno accusato il colpo c'è anche Nvidia, la quale ha recentemente pubblicato i risultati preliminari dell'ultimo trimestre che testimoniano un calo generale rispetto al primo trimestre del 2022 - si parla di un -19% complessivo rispetto al Q1 2022 -, e di un modesto +3% in relazione ai risultati ottenuti nello stesso periodo del 2021. Parlando in dollari, lo scorso trimestre si è concluso con ricavi pari a 6,7 miliardi di dollari, contro gli 8,1 attesi , con un particolare crollo della divisione gaming, che ha registrato un -33,33% e ricavi di 2,04 miliardi di dollari invece che i 3,06 miliardi dello scorso anno.

Il 2022 si sta dimostrando essere un anno da dimenticare per praticamente ogni azienda, tra trimestrali negative e il peso di dover affrontare il licenziamento di diversi dipendenti , tutti aspetti non certo piacevoli e esacerbati dalla crisi generale globale che sta colpendo tutti i settori.

L'aspetto interessante della questione riguarda come è stato affrontato questo calo dal CEO di Nvidia Jensen Huang, il quale ha scongiurato l'eventualità che l'azienda possa prendere in considerazione il licenziamento di alcun dipendente nell'immediato futuro. Anzi, ha confermato che Nvidia ha provveduto ad aumentare lo stipendio al personale, in modo che questi possano contrastare gli effetti dell'inflazione.

Si tratta sicuramente di una mossa in controtendenza con il settore, anche se Huang ha comunque affermato che lo strumento dei licenziamenti potrebbe essere applicato in futuro, qualora la situazione dovesse peggiorare ulteriormente. Secondo quanto riferito, il calo del trimestre è da imputare principalmente ai grossi volumi di rimanenze nei magazzini di Nvidia, un aspetto quasi ironico se considera che si arriva da un periodo in cui le schede video dell'azienda erano quasi introvabili.