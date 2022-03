Arm, nuovi licenziamenti dopo il mancato accordo con Nvidia

Arm e Nvidia il mese scorso sono state costrette a rinunciare alla conclusione del loro accordo miliardario a causa di insormontabili ostacoli normativi - a dicembre 2021 la FTC statunitense ha bloccato la procedura prospettando danni alla concorrenza derivanti dall'acquisizione di Arm da parte di Nvidia. La vicenda sembra stia producendo alcuni effetti anche sull'organizzazione aziendale di Arm, controllata dalla holding di SoftBank: la dirigenza ha iniziato ad informare il personale su una nuova ondata di licenziamenti. Le informazioni sono contenute nella mail inviata ai dipendenti dal CEO di Arm, Rene Haas, e visionata dal The Telegraph. Si fa riferimento ad una riduzione della forza lavoro in misura pari al 12-15% del totale, con effetti principalmente concentrati sulle sedi statunitensi e britanniche di Arm. Per contestualizzare il dato, si ricorda che Arm ha circa 6.500 dipendenti in tutto il mondo, gli esuberi riguarderebbero quindi 780-975 persone.

Nella mail si cita espressamente la necessità di riconsiderare i costi e gli investimenti, un processo che implica anche i licenziamenti dei dipendenti impegnati in attività non più ritenute essenziali per il futuro della società. Seguono considerazioni più formali: come ogni azienda, Arm riesamina continuamente il proprio piano aziendale per garantire il giusto equilibrio tra opportunità e disciplina dei costi. Sfortunatamente questo processo comprende esuberi in tutta la forza lavoro di Arm a livello globale.

La riorganizzazione della struttura aziendale ha già coinvolto anche i vertici dell'azienda: Rene Haas ha sostituito Simon Seagars nella carica di CEO con un annuncio arrivato lo stesso giorno dell'ufficializzazione del mancato accordo con Nvidia. Tra i compiti di Haas c'è anche quello di traghettare l'azienda verso l'offerta pubblica iniziale (IPO) entro l'anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2023. Non manca chi legge questo passaggio come la mossa compiuta da SoftBank per liberarsi di Arm, dopo l'affare con Nvidia sfumato. Quando è stata acquistata da SoftBank Arm è stata valutata 26 miliardi di dollari, passati poi a 40 miliardi nella vendita a Nvidia e raddoppiati alla fine dello scorso anno in virtù del forte aumento della domanda di semiconduttori.