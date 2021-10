Apple, i nuovi MacBook Pro rappresentano un importante cambio di rotta | Editoriale

Ricordo quando acquistai il mio MacBook Pro da 13" nel 2016. Era sottilissimo, potente, con un display fantastico e una barra OLED al posto dei tasti funzione, era arrivata la TouchBar. A differenza dei notebook che avevo avuto in precedenza, tuttavia, mi ritrovai da subito catapultato in una nuova condizione a cui dovevo iniziare ad "adattarmi", quella che fu definita "dongle life" con adattatori di tutti i tipi. Apple aveva deciso che anche per i "PRO" - gli utenti che sono in mobilità, che girano, che necessitano sempre di un'ampia possibilità di connettività e di slot per schede SD per trasferire rapidamente foto e video dalla propria fotocamera - era arrivato il momento di guardare avanti, forse un po' troppo avanti. Da allora il "dongle" è stato il mio fedele compagno di viaggio. Guai a dimenticarlo a casa. Ricordo ancora una delle prime fiere a cui andai con il mio nuovo MacBook Pro, credo fosse un MWC di Barcellona nel 2017, una delle prime "prove sul campo" che mi fecero capire che, nonostante avessi tra le mani una macchina potentissima, ero comunque un po' meno veloce e produttivo.

Quel gesto semplicissimo di estrarre la SD dalla mia fotocamera al termine di un evento, di inserirla nel notebook e scaricare i video da montare era diventato qualcosa di più complesso, un ostacolo che mi si presentava specialmente quando mi ritrovato seduto a terra, in condizioni non proprio agevoli, con il computer sulle gambe, di fretta, con uno zaino in cui trovare il mio "dongle" tra decine di cavi e confusione. Alla fine, ovviamente, si faceva sempre tutto ma con un po' di frustrazione in più, un po' di complicazioni in più, quelle di cui un utente vorrebbe cercare di liberarsi quando acquista un nuovo prodotto per il suo lavoro. Apple è sicuramente ben nota per plasmare il futuro, ma i suoi visionari a volte scavalcano il presente. Nel 2016, evidentemente, non eravamo ancora pronti a un mondo totalmente wireless, forse nemmeno oggi. O almeno, Apple probabilmente lo era, ma non tutti gli altri.

Steve Jobs ha sempre cercato di aggiungere ad un computer tutto quello che poteva servire per migliorare la produttività: pensiamo al mouse, al connettore magnetico MagSafe o a tante altre tecnologie. Al tempo stesso, tuttavia, ha anche da sempre immaginato di eliminare tutto quello che era superfluo, tutto ciò che poteva pregiudicarne anche il design. A volte esagerando. Qualche scommessa in passato a Cupertino l'hanno vinta: Apple fu il primo produttore ad eliminare del tutto i floppy disk con l'uscita dell'iMac nel 1998, poi il CD, ha eliminato il jack audio nel 2016, poi ha lanciato gli AirPods e oggi ci sono cuffie wireless praticamente ovunque. Ma se da un lato ci sono display, fotocamere, tastiere, mouse ed altri accessori che sono potuti diventare wireless, dall'altro ci sono degli standard universali che non possono essere abbandonati solo perché ci sono delle antiestetiche porte. E' il caso delle porte HDMI ma anche delle SD che sono ancora il supporto di memorizzazione più diffuso. Ed ecco quindi il cambio di rotta, quello a cui abbiamo raramente assistito quando si parla di Apple. Anche in questo caso, ovviamente, non mancano dei precedenti, vedi le tastiere con meccanismo a farfalla, vedi anche il tasto "ESC" che dopo essere stato eliminato con la TouchBar (anche se presente in forma digitale) è poi tornato sui MacBook nel 2019 come tasto fisico. Questo tasto è stato probabilmente un primo campanello d'allarme, un segnale che qualcosa stava cambiando.

In effetti, la svolta di Apple con i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici è stata abbastanza epocale. Un "back in time" su cui in pochi avrebbero scommesso. Ricordo i primi rumor a inizio anno in cui si iniziava a parlare di questa possibilità. Devo ammettere che anche da parte mia c'era un certo scetticismo. Eppure è andata così, Apple ha praticamente ammesso che il passo fatto nel 2016 era stato troppo grande. Ecco, quindi, il ritorno ad un MacBook che ritrova tutto d'un tratto la porta HDMI, lo slot per le memorie SD, il comodo e veloce connettore MagSafe per l'alimentazione e la ricarica, proprio lo stesso. Addio anche alla TouchBar che per quanto bella e coreografica è decisamente meno utile di più pratici e diretti tasti funzione.

Il MacBook Pro è tornato in un attimo ad essere il notebook che molti utenti "Pro", ma non solo, avrebbero voluto avere già nel 2016. Un prodotto che non solo può aumentare la produttività, ma che può anche "semplificare" il lavoro e le proprie attività, rendendole più dirette adattandosi ancora a quello che il resto del mercato offre. In tutto ciò, anche la pandemia ha sicuramente svolto il suo ruolo di incubatore, andando ad accelerare un cambiamento forzato di abitudini, costringendo milioni di persone a lavorare da casa e amplificando i limiti dei dispositivi "portless" e la necessità dei dongle. Apple, come azienda leader del mercato tecnologico, ha sicuramente il compito di spingere i confini, di vedere oltre, ma evidentemente ora si sta anche rendendo conto che dovrebbe iniziare a riconoscere quando questi confini li ha raggiunti. E i MacBook Pro, in un certo senso, vanno a certificare il fatto che, nonostante tutto, il cliente ha (quasi) sempre ragione.