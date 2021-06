e-Sport, ecco come si diventa un gamer professionista | Video

Dopo la prima apertura del Comitato Olimpico Internazionale nel 2017, l'ipotesi di accorpare i videogiochi all'alveo dei giochi olimpici è rimasta sospesa. Una mossa risolutiva, paventata dallo stesso CIO di recente, potrebbe essere quella di fare una netta distinzione tra giochi competitivi e sport virtuali, escludendo i primi (per la violenza di molti videogiochi) e considerando i secondi, in quanto simulazioni di uno sport reale.

L'industria del gaming, che ha battuto televisione, cinema e musica per prominenza industriale sul mercato dell'intrattenimento, è al centro di un dibattito vivissimo: quello del riconoscimento dell'e-Sport come (vera) attività sportiva e la sua conseguente elevazione a disciplina olimpica, che da qualche anno infiamma addetti ai lavori e opinione pubblica.

Ci sono fenomeni che nell'ultimo anno, sotto l'impulso della pandemia, sono fuoriusciti dai confini della nicchia per avvicinarsi sempre di più all'immaginario mainstream e il gaming competitivo è uno di questi: secondo Newzoo il giro d'affari del mercato globale degli sport elettronici arriverà a 1 miliardo di dollari nel 2021, con una crescita di quasi il 15% sull'anno precedente, comunque interessato da cifre non dissimili in termini di portata (si parla di 947,1 milioni di euro di ricavi nel 2020).

È proprio al chiacchieratissimo settore dell' e-Sport che è dedicato il nuovo appuntamento di Professione Hi-Tech, il nostro format che racconta il ruolo della tecnologia nella vita dei professionisti di disparati settori, questa volta in un formato inedito con doppio interlocutore: Marco Maestranzi , direttore generale e co-fondatore del team Notorius Legion Esports (NLE), una delle principali realtà italiane di gaming competitivo, e Manuel Malfer , in arte "Sloppy", pro player di Rainbow 6 Siege, videogame sparatutto di casa Ubisoft in commercio dal 2015.

IN PRINCIPIO ERANO I VIDEOGIOCHI

Nonostante negli ultimi anni si stia affermando con veemenza crescente, quello degli sport elettronici è un segmento ancora giovane, ma non per questo acerbo. L'età degli intervistati lo conferma: Marco ha 26 anni, Sloppy 21 (insieme non arrivano a 50 anni) e non sono certo casi isolati.

Con un passato nelle competizioni automobilistiche e un'esperienza negli Stati Uniti che gli ha dischiuso l'allora semi sconosciuto, almeno in Italia, mondo dell'e-Sport, Marco Maestranzi regge le redini del team di cui è, oltre che fondatore e direttore generale, anche il principale motivatore (tanto da definirsi una sorta di "cheerleader"). Manuel Malfer, conosciuto come "Sloppy" (che in inglese significa "trasandato"), come la maggior parte dei ragazzi della sua generazione ha iniziato a giocare ai videogiochi in tenera età. Prima la simulazione di volo e di guida per PC, poi gli sparatutto, categoria di gioco fondata su sparatorie con armi di qualsiasi genere contro nemici che infestano diversi livelli di gioco. Tra tutti, Manuel ha sempre prediletto Rainbox Six Siege: tattico, realistico, "unico nel suo genere", come lui stesso lo definisce.

Se trasformare il proprio passatempo in una professione è di per sé difficile, farlo con un'attività di questo genere fino a qualche tempo fa suonava addirittura impossibile. Ma come si costruisce una carriera sui videogiochi? L'inizio è lo stesso per tutti i bambini:

"Giochi nel tempo libero e capisci subito se hai talento, sia per i risultati che ottieni, sia per il confronto con altri ragazzini, ma anche per il grado di confidenza che sviluppi nei confronti del gioco", racconta Sloppy.

Poi, però, bisogna uscire dalla cameretta. Nel caso di Manuel, la prima consacrazione è avvenuta inconsapevolmente durante una partita pubblica, quando un player professionista gli ha proposto di aprirsi alle competizioni. Da lì l'ascesa è stata rapida: prima il debutto con il team Outplayed, poi il passaggio agli End Gaming, con due campionati nazionali vinti di fila (con la casacca dei Mkers, il nuovo nome della squadra) e altri due podi con gli Outplayed, per poi volare oltreoceano con la squadra a stelle e strisce Tempo Storm. Il ritorno in Italia è stato segnato prima dal riavvicinamento ai Mkers, poi dall'approdo in Notorius Legion lo scorso anno.