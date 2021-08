AMD guadagna quote di mercato su Intel: il miglior risultato degli ultimi 14 anni

Rispetto all'anno scorso, ad esempio, AMD ha recuperato circa il 4% alla sua storica "avversaria" e più in generale si tratta del miglior risultato degli ultimi 14 anni . In realtà è curioso notare come il balzo in avanti e i miglioranti non siano stati registrati su tutti i fronti. Sulle CPU x86 per desktop, ad esempio, nel primo quarto del 2021 la sua quota di mercato era del 19,3% mentre ora è scesa al 17,1%. Al contrario, nello stesso lasso temporale, sui processori per notebook è passata dal 18,2% al 20%, rosicchiando qualcosa a Intel.

Mercury Research ha pubblicato una nuova ricerca che si poneva come obiettivo quello di inquadrare la situazione del mercato dei processori x86 , prendendo in considerazione desktop e notebook , ma anche le console che li montano e il panorama dei server. Il risultato più interessante è che AMD ha raggiunto quota 22,5% , una percentuale ancora minoritaria rispetto al 77,5% di Intel, ma che dimostra comunque una crescita importante.

Come fatto notare da Dean McCarron, presidente di Mercury Research, è possibile che il calo nell'ambito dei processori per desktop sia dovuto ad alcune scelte necessarie per far fronte all'attuale carenza di chip: AMD potrebbe aver preferito spingere di più su console e portatili, rispondendo magari alle richieste dei propri partner, perdendo qualcosa sull'altro fronte consumer.

Sarà interessante vedere cosa succederà in futuro, magari quando la crisi dei chip sarà finita (e probabilmente non ci vorrà poco tempo), con sia PS5 che Xbox Series X disponibili nei negozi e magari AMD sul mercato con nuovi prodotti, come gli Zen 4 in uscita nel 2022. Per ora resta questo dato positivo, con il possibile obiettivo in mente di superare le percentuali del 2006, quando AMD grazie agli Athlon 64 poteva contare sul 25,3% del mercato.