Acer a tutto Predator: nuovi notebook, desktop, monitor gaming e periferiche

Sono tante le novità in ambito gaming annunciate oggi da Acer in occasione della sua Global Press Conference annuale, sia per quanto riguarda i notebook, con i nuovi Predator Triton 500 SE e Predator Helios 500 , sia i desktop, con Predator Orion 3000 e Acer Nitro 50 . Arrivano anche nuove periferiche , un mouse gaming e un router CPE con tecnologia 5G , e i nuovi monitor Predator CG437K S , Predator X38 S e Predator X28, tutti certificati VESA Display HDR .

PREDATOR TRITON 500 SE

Il display di Predator Triton 500 SE ha una diagonale da 16 pollici in 16:10 con un rapporto screen-to-body dell'87%. Possibile scegliere tre diverse opzioni per i pannelli : un LCD WQXGA a 165 Hz; un Mini LED WQXGA da 165 Hz con 1250 nit e copertura del 100% della gamma di colori sRGB; un IPS WQXGA a 240 Hz PolarBlack con un tempo di risposta di 3 ms e copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3.

Predator Triton 500 SE , dove SE sta per “Special Edition” (PT516-51s), è un notebook da gaming sottile (solo 19.9 mm di spessore) con scocca in metallo e offre processori Intel Core i9 di 11esima generazione , scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 e la possibilità di installare fino a 64 GB di memoria RAM 3200 MHz DDR4. La batteria assicura fino a 12 ore di autonomia grazie anche alla tecnologia NVIDIA Advanced Optimus ed è possibile configurare SSD fino a 4TB PCIe Gen4 ad alta velocità.

Per mantenere sempre sotto controllo le temperature, il Triton 500 SE utilizza il design Vortex Flow di Acer , dotato di un sistema di raffreddamento a tripla ventola, tra cui una ventola AeroBlade 3D di quinta generazione, cinque heat pipe dedicati per CPU e GPU, oltre a prese d'aria e di scarico che aspirano continuamente aria fredda espellendo quella calda.

PREDATOR HELIOS 500

Predator Helios 500 (PH517-52) è basato su processore Intel Core i9 di 11esima generazione con possibilità di overcklock, di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 e può essere dotato fino ad un massimo di 64 GB di memoria RAM DDR4 3200 MHz. Per lo storage sono presenti due SSD PCIe NVMe in RAID 0 e un HDD SATA.

Due le scelte per quanto riguarda il display da 17,3 pollici: un pannello 4K Mini-LED a 120 Hz con tecnologia AUO AmLED che supporta full-array local dimming o un FHD a 360 Hz di AUO con tempo di risposta di 3 ms.

Per la gestione delle temperature, Predator Helios 500 integra Acer PowerGem, una tecnologia realizzata da un polimero in lega metallica che si trova sulla parte superiore della CPU e serve a distribuire il calore generato in tutto il dispositivo. Acer Vortex Flow, inoltre, sfrutta due ventole - inclusa una AeroBlade 3D di quinta generazione - per reindirizzare il flusso d'aria fresca verso componenti critici.