Nokia pronta a far arrivare la sua rete 4G sulla Luna entro la fine dell'anno

Nel 2020 arrivò invece l'annuncio di un accordo con la NASA per realizzare un'infrastruttura di rete 4G sulla Luna grazie ad un finanziamento da 14,1 milioni di dollari. Nokia rientrava nelle 14 aziende selezionate dalla Nasa per realizzare progetti funzionali alla preparazione delle missioni Artemis . Tra queste c'è anche SpaceX di Elon Musk .

Da diversi anni Nokia sta pensando di portare il 4G sulla Luna e probabilmente, entro la fine del 2023, ci dovrebbe riuscire. Già nel 2018 la società finlandese aveva annunciato la sua collaborazione ad un progetto spaziale per portare il 4G sul nostro satellite naturale, insieme a Vodafone Germania e Audi, nell'ambito di un una missione condotta dalla tedesca PTScientists che si risolse però in un nulla di fatto.

LA RETE LUNARE DI NOKIA

La rete di Nokia, progettata per resistere alle condizioni estreme dello spazio, sarà utilizzata all'interno delle prossime missione Artemis della Nasa, nei prossimi giorni si conosceranno i nomi degli astronauti di Artemis II , il cui obiettivo è quello di tornare a far camminare nuovamente degli astronauti umani sulla superficie lunare dopo l'ultima passeggiata avvenuta nel dicembre del 1972. Idealmente, gli astronauti potrebbero iniziare a usare la rete di Nokia durante la missione Artemis 3 .

I lavori compiuti in questi anni dovrebbero concretizzarsi entro la fine del 2023. Stando a quanto affermato da Luis Maestro Ruiz De Temino, infatti, il gruppo di telecomunicazioni finlandese prevede di far arrivare nei prossimi mesi sulla Luna la sua infrastruttura utilizzando un razzo di SpaceX. L'allunaggio è previsto sulla sul cratere Shackleton che si trova lungo il lembo meridionale della Luna.

ALLA RICERCA DEL GHIACCIO LUNARE

L'obiettivo di Nokia è quello di dimostrare che le reti terrestri possono soddisfare al meglio anche le esigenze di comunicazione per le future missioni spaziali. Questa rete, ha aggiunto Nokia, consentirà sia agli astronauti di comunicare tra loro, sia il controllo del rover da remoto con streaming in tempo reale sulla Terra sia di video in alta definizione che di dati di telemetria.

Tra gli obiettivi della rete di Nokia c'è anche quello di trovare resti di ghiaccio sulla superficie della Luna che, una volta trattati e scomposti in idrogeno e ossigeno, potrebbero essere utilizzati come fonte di acqua, carburante per razzi e ossigeno respirabile per gli astronauti. Recenti missioni senza equipaggio sulla Luna ne avrebbero rilavato la presenza in crateri riparati intorno ai poli.