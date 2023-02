Nokia, cambiamento epocale: dopo 60 anni dice addio al suo iconico logo

Per Nokia è arrivato un nuovo, importante, cambio epocale con cui intende evidentemente mostrare la sua nuova identità che la accompagnerà da qui ai prossimi anni. Dopo oltre 60 anni, infatti, la multinazionale finlandese ha scelto il palcoscenico del MWC di Barcellona per annunciare la decisone di cambiare il suo logo, quel logo che ha fatto scoprire al mondo la telefonia mobile, che ha dettato per anni le regole del settore, che molti ancora riconoscono e amano.

Nokia non vuole essere più riconosciuta come società che produce telefoni ma come società "leader dell'innovazione tecnologica business-to-business pioniere del futuro in cui le reti incontrano il cloud". Questo è quanto sottolineato da Pekka Lundmark, il CEO di Nokia:

"Nella mente della maggior parte delle persone siamo ancora un brand di telefonia mobile di successo, ma Nokia non è questo. Vogliamo lanciare un nuovo marchio che si concentri molto sulle reti e sulla digitalizzazione industriale, un qualcosa di completamente diverso dai classici telefoni cellulari".

Oltre a continuare a continuare a far crescere il suo settore dedicato alle apparecchiature di telecomunicazione, Nokia si concentrerà quindi anche sulla vendita di tecnologie cloud, reti e 5G ad altre aziende, al pari di Microsoft e Amazon. Nokia, inoltre, sta considerando l'idea di svilupparsi e crescere anche in altri settori.

Resta per ora da capire per quanto verrà ancora utilizzato il "vecchio" logo sui telefoni. Gli ultimi arrivati infatti, G22, C32., C22 ed il C02 con Android Go, ancora vedono la presenza della classica scritta NOKIA sia sul retro che sulla parte frontale. Probabilmente saranno gli ultimi a fregiarsene.