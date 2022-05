ElecHead di NamaTakahashi: creato da una sola persona come prototipo per un concorso scolastico, ElecHead è un platform in 2D in cui impersonerai Elec, un piccolo robot che deve riportare la luce nel mondo. Elec è in grado di attivare pareti, pavimenti, piattaforme e interruttori elettrificandoli con il suo tocco. Può anche staccare e lanciare la sua testa per attivare oggetti lontani, ma attenzione: se non la recupera entro 20 secondi, si spegnerà. Elec dovrà usare la testa, in tutti i sensi, per trovare un modo per attraversare questa struttura disseminata di trappole. ElecHead sbarcherà su Nintendo Switch quest’estate.