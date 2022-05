Il fatto è che a quella previsione Nintendo è progressivamente arrivata con revisioni al ribasso dei risultati annuali di vendita: prima 25,5 milioni di unità , poi 24 milioni , per arrivare ai già citati 23 milioni. Il risultato finale parla comunque chiaro: oltre 5 milioni di console Switch spedite in meno rispetto all'anno precedente in cui la grande N aveva raggiunto quota 28,83 milioni.

Le vendite di Nintendo Switch nel trimestre gennaio-marzo 2022 sono un po' meglio del previsto, ma la casa di Kyoto mette comunque in conto altri mesi difficili per la sua console. Con 4,11 milioni di Switch vendute nei primi tre mesi dell'anno il numero complessivamente piazzato nell'ultimo anno fiscale passa a 23,06 milioni e la cifra è superiore ai 23 milioni precedentemente previsti .

21 MILIONI DI SWITCH PREVISTE ENTRO MARZO 2023

La causa della flessione non cambia: è la stessa che ha condizionato negativamente le vendite di un concorrente come Sony con PlayStation 5 e coincide con la persistente crisi dei componenti , che impedisce di soddisfare adeguatamente la domanda. E purtroppo non si tratta di una situazione destinata a scomparire a breve, tanto che Nintendo fornisce altre stime al ribasso per i prossimi mesi prevedendo per l'anno fiscale 2023 , che si concluderà a marzo dell'anno prossimo, ''solo'' 21 milioni di console Switch vendute . Conseguentemente caleranno anche ricavi e utile operativo, rispettivamente del 5,6% e del 15,6" su base annua.

VA MEGLIO CON IL SOFTWARE

Ma (per fortuna) non è solo l'hardware di Switch a generare il fatturato di Nintendo: nel 2022 l'Azienda ha registrato le vendite di software più alte di sempre per una singola famiglia di prodotti con 235 milioni di giochi per Switch.

Spiccano i risultati di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente (14,65 milioni di copie vendute) e di Pokémon Legends: Arceus (6,5 milioni di copie in sette giorni, per un totale di 12,64 milioni). Mario Kart 8 continua a macinare entrate con 9,94 milioni di unità; degno di nota infine Kirby e la Terra perduta e i suoi 2,1 milioni di copie in poco più di due settimane. Nel corso dell'anno sono in programma altri titoli first party potenziali campioni di incassi: Splatoon 3, Xenoblade Chronicles 3 e Pokémon Scarlatto e Violetto. Il sequel di The Legend of Zelda di Breath of the Wild, rimandato alla primavera 2023, potrebbe lasciare il segno nel prossimo bilancio annuale, a patto di essere rilasciato entro marzo.