Nintendo Switch Online: i giochi Game Boy e GBA potrebbero arrivare molto presto

L'espansione del catalogo di console supportate dal servizio è arrivato portandosi dietro qualche critica riguardo la qualità dell'emulazione - in particolare quella di Nintendo 64 - e solo alla fine di febbraio si è giunti ad un risultato finalmente accettabile . Oltre alle critiche, però, l'arrivo di nuove piattaforme ha fatto volare la fantasia dei giocatori verso quale potrebbe essere la prossima a sbarcare sul servizio. Diversi rumor hanno indicato che la prossima espansione potrebbe riguardare il mondo Game Boy e le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sembrano confermarlo , dato che è stato scoperto il codice degli emulatori attualmente in fase di test in casa Nintendo .

Lo scorso ottobre Nintendo ha introdotto il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, andando a proporre un'espansione del suo servizio in abbonamento che ha aggiunto gli emulatori e un pacchetto di giochi dedicati a Nintendo 64 e SEGA Mega Drive , oltre ad ulteriori bonus come la possibilità di accedere a contenuti scaricabili - normalmente proposti a pagamento - senza dover sostenere costi aggiuntivi.

GIOCHI GAME BOY E GBA SU SWITCH: PRIMI AVVISTAMENTI

Gli emulatori in questione vengono chiamati internamente Sloop (Game Boy) e Hiyoko (Game Boy Advance) e sembra che quest'ultimo sia quello in fase più avanzata di sviluppo. All'interno dell'archivio compresso che contiene i file del leak, infatti, è possibile trovare un vasto elenco di giochi GBA attualmente in fase di test che include 30 titoli, tra cui Metroid Fusion e Zero Mission, Mario Kart Super Circuit, i 2 Golden Sun e molto altro ancora (trovate uno screen nella galleria sottostante).

Il leak in questione proviene da 4chan, tuttavia sono state pubblicate diverse prove che tendono a dimostrare che in questo caso non si tratta della solita fuffa proveniente dallo storico sito. Secondo quanto riportato, infatti, è emerso il codice completo degli emulatori Game Boy e Game Boy Advance attualmente in fase di test da parte di Nintendo , più precisamente da parte della divisione Ricerca e Sviluppo europea della casa giapponese che si è occupata anche di tutti gli altri progetti legati all'emulazione.

Diversamente, l'emulatore Game Boy include solo 4 giochi (Super Mario Land, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Qix e Tetris), confermando che si tratta di un progetto in fase di sviluppo più arretrata rispetto a quella per GBA. Nonostante ciò, è stata avvistata la presenza di un sistema in grado di emulare le funzionalità di scambio tramite cavo e di riproporla in modalità online all'interno dell'infrastruttura del NSO, in modo da mantenere eventuali modalità multi giocatore (pensiamo ad esempio a Pokémon, ma non solo) dei titoli che verranno aggiunti di volta in volta.

Sempre in relazione alla questione multi player, c'è da segnalare anche la presenza di una misteriosa ROM chiamata Pokémon Trade all'interno del parco titoli di giochi GBA. Non è chiaro se si tratti di un programma utilizzato per testare l'emulazione del comparto multi player dell'emulatore (potrebbe essere un gioco che estrapola solo la funzionalità di scambio e permettere quindi di testarla con facilità) o di una sorta di ponte tra le versioni GBA e Pokémon Home, ma questo non è importante al momento.

Insomma, sembra proprio che Nintendo si stia preparando a portare i giochi Game Boy e Game Boy Advance su NSO, andando quindi ad arricchire la retrocompatibilità di Switch con altre piattaforme molto popolari. Ovviamente non ci sono tempistiche riguardo l'eventuale lancio delle nuove console, ma è improbabile che ciò avvenga senza un Direct o un altro evento di rilievo.