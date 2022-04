Nintendo costruirà una seconda sede a Kyoto: focus su ricerca e sviluppo

Nintendo si espande. E no, non stiamo parlando di acquisizione di altri studi come per Microsoft e per Sony: il colosso giapponese infatti ha annunciato che costruirà una seconda sede a Kyoto, in prossimità dell'attuale quartier generale. I terreni sono stati acquistati per una cifra pari a 5 miliardi di yen, ovvero l'equivalente di 37 milioni di euro, e l'edificio si svilupperà in altezza per 72 metri con dodici piani, con una superficie totale di circa 38 km quadrati.