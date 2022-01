Nintendo Switch, che numeri: ha superato le vendite di PS1

Nintendo con Switch ha azzeccato la formula giusta per rilanciarsi nel mercato hardware dopo il fallimento sanguinoso di WiiU, un fiasco che non lasciava più margine per errori. Non è una sorpresa trovare la piccola ibrida Nintendo in cima alla classifiche di vendite, e neanche osservare come sia stata dominatrice incontrastata nel mercato giapponese durante il 2021 nonostante una next-gen appena iniziata.

E ora, a quasi cinque anni dal lancio (datato 3 marzo 2017), Switch ha sorpassato l'ennesima soglia simbolica sulla strada del successo globale. Secondo le stime condivise da VGChartz, infatti, nella settimana che andava da 9 al 15 gennaio sono state piazzate 341.662 unità, consentendo così alla console di Nintendo di superare i 102,81 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Un risultato che sancisce il sorpasso di una delle macchine di maggior successo di sempre, ovvero la PlayStation 1 di Sony, che ha concluso il suo ciclo vitale totalizzando 102,5 milioni di unità. Va precisato che il dato fa riferimento al modello standard, a quello Lite e anche al recente modello OLED.