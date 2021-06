Miitopia batte Resident Evil Village e GTA V: è lui il gioco più venduto in Italia

Qualche parola in più su GTA V è giusto spenderla: a 8 anni dal lancio, dopo aver attraversato tre generazioni (da PS3 e Xbox 360 fino a PS5 e Xbox Series X), il titolo di Rockstar grazie alla spinta della modalità online continua a vendere senza sosta, nel nostro Paese e nel mondo.

Per il resto non è una sorpresa che un titolo Nintendo faccia bene, ovviamente, ma Miitopia non era esattamente accompagnato da una scia di hype: ma non bisogna confondere internet e gli umori della parte attiva delle community con una rappresentazione integrale della realtà. Il mercato funziona diversamente, e quello di Switch nell'ultimo anno si è molto ampliato grazie a vendite oltre le più rosee previsioni, che hanno aumentato la base installata: il successo di Miitopia ci dice che c'è grande fame di nuove esclusive sull'ibrida Nintendo, e che in fondo i Mii - un retaggio dell'era Wii, con un ruolo che oggi è molto più laterale - godono ancora di un buon appeal sul pubblico generalista.

Vale inoltre la pena soffermarsi sulla presenza nella top 10 aggregata (mercato console + PC) di ben 4 titoli Nintendo, e 5 giochi per Switch: la metà. Un dato ancora più impressionante se si tiene conto che per quanto riguarda i titoli su Switch non vengono conteggiate le vendite delle copie digitali, ma solo di quelle fisiche.