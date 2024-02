Vodafone, da oggi fino a 2,99 euro al mese in più per alcune linee di rete fissa

Tempi risicati per l'ultima rimodulazione di Vodafone che riguarda la linea fissa. L'operatore ha appena comunicato che a partire da oggi, 6 febbraio 2024, alcuni piani di linea fissa costeranno 1,99 o 2,99 euro in più al mese. Di conseguenza le fatture emesse da oggi in poi per le offerte di linea fissa oggetto di rimodulazione "peseranno", a parità di servizi, fino a 2,99 euro in più al mese. I nomi dei piani o delle offerte in questione non sono stati comunicati, ma Vodafone ha assicurato che i clienti interessati "riceveranno una specifica comunicazione presente in fattura".

Sempre attraverso le fatture, ciascun cliente apprenderà la data entro la quale è consentito recedere senza incorrere in penali o sostenere costi aggiuntivi, scadenza calcolata sulla base del ciclo di fatturazione e comunque non inferiore al periodo minimo di recesso che è di 60 giorni. Vodafone fa sapere che l'aumento al mensile di alcuni piani di linea fissa è dovuto all'esigenza di "continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico". È la prima rimodulazione Vodafone del 2024.