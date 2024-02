Acquistavano SMS dagli utenti e li rivendevano: fermati da Agcom e GdF

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), in sinergia con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha eseguito degli accertamenti su due società che operano nell'ambito della comunicazione elettronica (i nomi non sono stati pubblicati). L'operazione, avviata su input di alcuni operatori telefonici, si è conclusa con una sanzione per entrambe e con il blocco delle app attraverso le quali veniva realizzato l'illecito.

Per farla semplice, è stata messa su una piattaforma vera e propria di compravendita di SMS. Acquistavano SMS da persone qualsiasi che arrivavano al rinnovo dell'offerta telefonica "restituendo" a TIM, Vodafone WindTre, Iliad o chi altro centinaia migliaia di SMS compresi nel canone e mai inviati, e li rivendevano al doppio a società di tutto il mondo come aggregatori, reseller, fornitori di messaggistica aziendale, al fine di usarli per campagne pubblicitarie o di marketing.

Un SMS veniva acquistato per mezzo centesimo e rivenduto per un centesimo di euro. Un piano con 1.000 SMS inclusi, ad esempio, poteva valere 5 euro di potenziale guadagno per l'utente e altrettanti al sistema messo su dalle due società, che quei mille SMS li avrebbero rivenduti a 10 euro. Dalla documentazione contabile delle due è emerso che nel triennio 2020-2022 erano stati gestiti ben 768 milioni di SMS nel mondo, 203 milioni dei quali nel territorio italiano.