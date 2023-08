IT-alert riprende i test il 12 settembre

Il sistema nazionale di allarme pubblico IT-alert riprenderà i test il prossimo 12 settembre: quel giorno saranno gli abitanti di Campania, Friuli-Venezia Giulia e Marche a ricevere il messaggio di prova in vista della definitiva messa a regime dello strumento.

Dopo due mesi di stop, dunque, si ricomincia. L'ultima regione coinvolta è stata l'Emilia-Romagna il 10 luglio scorso, prima ancora era stato il turno di Calabria (7 luglio), Sicilia (5 luglio), Sardegna (30 giugno) e Toscana (28 giugno). Non sempre, tuttavia, il sistema ha funzionato a dovere: sono infatti diverse le segnalazioni di persone in Emilia-Romagna che hanno ripetutamente ricevuto il messaggio di allarme il 28 giugno (giorno dedicato alla Toscana) e non il 10 luglio.