IT-Alert, partono i primi test del nuovo servizio pubblico di allarme nazionale

Da pochi minuti, precisamente dalle 12:00 in punto, è iniziato il primo test pubblico di IT-Alert, il nuovo servizio di allarme pubblico del nostro Paese. Per ora è coinvolta solo la Toscana (NOTA: abbiamo riscontrato in redazione di rivelazione anche in Emilia-Romagna), ma da qui alla fine dell'anno i test di amplieranno a tutte le altre regioni italiane (incluse anche le province autonome di Bolzano e Trento). Abbiamo già qualche data precisa:

30 giugno: Sardegna

5 luglio: Sicilia

7 luglio: Calabria

10 luglio: Emilia-Romagna

Il servizio è pensato per avvisare con la massima tempestività possibile le persone che potrebbero essere coinvolte in catastrofi imminenti/in corso (come per esempio l'alluvione in Emilia Romagna di qualche settimana fa) ed emergenze gravi. Sarà uno strumento in più a disposizione della Protezione Civile per aiutare e informare la popolazione nei momenti di difficoltà. IT-Alert potrà essere attivato in caso di:

maremoto generato da un sisma;

collasso di una grande diga;

attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;

incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso);

precipitazioni intense.

Come potete vedere qui di seguito, IT-Alert è già riconosciuto dai due principali sistemi operativi per smartphone del momento, Android e iOS. Si basa sullo standard CAP (Common Alerting Protocol) usato anche da altri Paesi. In concerto gli enti autorizzati possono inviare una sorta di SMS speciale a tutti i dispositivi collegati a una o più torri cellulari. È quindi possibile inviare il messaggio di allarme solo alle zone interessate, anche se inevitabilmente la precisione non può essere assoluta.