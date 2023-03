Vodafone, aumenti da maggio per alcune SIM dati abbonamento: come recedere

Dal 9 maggio prossimo alcuni clienti Vodafone con SIM dati in abbonamento dovranno pagare 1,99 euro in più al mese. La rimodulazione o modifica unilaterale alle condizioni contrattuali riguarda solamente i privati, non le utenze business. La motivazione con cui Vodafone giustifica l'aumento è sempre la stessa:

continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico.