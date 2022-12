Il settore delle comunicazioni nella foto di AGCOM: bilancio del 2022 a settembre

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pubblicato il report dell' Osservatorio sulle Comunicazioni sui primi nove mesi dell'anno , dunque da gennaio a settembre 2022. Ne vien fuori un'istantanea sull'andamento del settore delle comunicazioni tra telefonia fissa e mobile, piattaforme online, spedizioni, televisivo ed editoriale. Di seguito un sunto delle considerazioni dell'AGCOM, attraverso il link in FONTE potete consultare il report integrale dell'Autorità.

RETE FISSA E MOBILE

A fine settembre, segnala l'AGCOM, gli accessi complessivi alla rete fissa non hanno registrato variazioni significative né su base trimestrale né annua, per cui la base utenti è rimasta stabile intorno alle 20 milioni di linee. Positivo però, per il progresso della tecnologia, che le tradizionali linee in rame si siano ridotte nell'ultimo anno di oltre 1,2 milioni, mentre al contrario le linee con tecnologie diverse da inizio 2022 siano aumentate di circa 790mila. Le linee in rame al settembre 2018 erano il 61,9% degli accessi alla rete fissa, oggi siamo al 23,1%. Inoltre:

linee fiber to the home (FTTH) sono aumentate di circa 810mila su base annua superando, a fine settembre, i 3,2 milioni di accessi

linee fiber to the cabinet (FTTC) sono aumentate di oltre 350mila su base annua

linee fixed access wireless (FWA) su nell'anno di circa 70 mila unità - qui la nostra guida/approfondimento sulle FWA

FTTH +200mila accessi nel terzo trimestre

DSL -189mila accessi nel terzo trimestre.

Velocità della connessione:

le linee a 30 o più Mbps sono oltre l'80% di tutti gli accessi a banda larga all'interno del bacino, le linee oltre i 100 Mbps pesano, a settembre 2022, per il 66,6%

il traffico dati giornaliero per ciascuna linea a banda larga va su del 6,8% rispetto al terzo trimestre 2021.

Operatori:

TIM con il 40,3% del mercato Vodafone 16,8% Fastweb 14,4% WindTre 14,3%.

Per quanto riguarda la rete mobile le SIM attive sono 107,1 milioni, in aumento di 1,4 milioni su base annua. L'AGCOM distingue tra utente human, cioè le SIM voce e/o dati utilizzate da persone in carne e ossa, e M2M o Machine to Machine. I leader considerando entrambe le tipologie:

TIM 28,5% delle SIM attive in Italia Vodafone 27,6% WindTre 24,2% Iliad 8,7% altri 11%.

Considerando invece solo le SIM human la classifica è diversa:

WindTre 25,9% TIM 24,9% Vodafone 22,6% Iliad 11,9% (+1,4% su base annua, dato non disponibile per gli altri operatori).

La stima sul traffico medio unitario da mobile per le human è di 600 MB, in crescita del 28% rispetto ai primi 9 mesi del 2021.