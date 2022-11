Call center Vodafone parla velocissimo e attiva contratto ad anziana: telco multata

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha multato Vodafone Italia per aver violato i principi di correttezza e trasparenza previsti dal GDPR riguardo la conclusione di un contratto per servizi telefonici. La sanzione - di 500.000 euro - fa seguito al reclamo di una signora ultraottantenne a cui il call center Vodafone aveva fatto una proposta contrattuale in modo incomprensibile, arrivando addirittura a formulare 200 parole al minuto per 6 minuti.

L'anziana utente si è così ritrovata un contratto attivato contro la sua volontà. Vodafone si è difesa affermando che in realtà era stata la signora stessa a contattare il call center "per farsi proporre un contratto alternativo e che la stessa aveva poi confermato di voler sottoscrivere direttamente al telefono tramite i cosiddetti vocal order".

Il Garante della Privacy ha riascoltato la telefonata registrata, constatando che