Fastweb, problemi di connessione in tutta Italia

Torniamo a parlare di Fastweb , ma l'argomento di oggi non riguarda nuove offerte bensì i disservizi in corso registrati in tutta Italia . Negli ultimi minuti le segnalazioni sono aumentate sensibilmente sino a sfiorare quota 700, ma il dato è in continua evoluzione.

Come spesso accade sono le grandi città a riscontrare i maggiori problemi: tra queste citiamo Torino, Milano, Bologna, Genova, Perugia, Roma e Napoli, con alcuni casi verificatisi anche in Puglia e in Sicilia. In questo momento non conosciamo ancora il motivo del disservizio, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni da parte di Fastweb ed aggiorneremo l'articolo appena ci saranno novità e, soprattutto, quando l'emergenza sarà definitivamente rientrata.