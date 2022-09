Registro opposizioni inefficace: ancora milioni di chiamate, poche difese residue

Sono quasi duemila le segnalazioni arrivate in un mese e mezzo al Garante privacy per la mancata efficacia del Registro pubblico delle opposizioni, il cosiddetto RPO. Poche potrebbe dire qualcuno, moltissime se si considera che tanti pur continuando a ricevere chiamate di telemarketing nonostante l'iscrizione (qui la guida) all'RPO non hanno segnalato la circostanza al Garante. Sarà per l'estensione del Registro ai cellulari, sarà per il carico di aspettative di chi è corso a iscriversi sperando che finalmente non sarebbe stato più interrotto da chiamate indesiderate, ma rispetto allo scorso anno le segnalazioni sono triplicate.

IN MILIONI CONTINUANO A RICEVERE CHIAMATE INDESIDERATE

Il Codacons stima che circa la metà di chi ha inserito il proprio numero di cellulare nel Registro delle opposizioni ha continuato a ricevere chiamate dai call center, quindi per l'associazione più di un milione di italiani su 2,6 milioni di iscritti. Una piaga che può proseguire legalmente nonostante l'RPO se si forniscono nuovi consensi alle comunicazioni di carattere commerciale dopo l'iscrizione (il Registro infatti interviene su quanto avvenuto prima dell'iscrizione), sfruttando una zona grigia se chi chiama lo fa dall'estero, circostanza su cui il Registro non ha potere. Chiaro che in nemmeno due mesi di attività il caso dei consensi espressi magari involontariamente dopo l'iscrizione all'RPO (che di tanto in tanto si può rinnovare) devono essere verosimilmente pochi rispetto al totale, dunque c'è da prendere atto dell'efficacia rivedibile del sistema. Gli operatori di telemarketing sono tenuti ad aggiornare con cadenza mensile gli elenchi tramite l'RPO o comunque prima di avviare una campagna telefonica, ma nonostante gli obblighi, segnala il Codacons, sono ancora troppi gli operatori non iscritti al Registro degli operatori di comunicazione o ROC, e comunque l'RPO non è ancora a pieno regime.

SE L'RPO È INEFFICACE, COME CI SI DIFENDE?

Detto dei call center ubicati all'estero, altro problema non di poco conto arriva da quelle realtà che chiamano attraverso dei software capaci di generare dei numeri fittizi non rintracciabili. Quindi, quali strumenti di tutela rimangono a chi ha la "sfortuna" di possedere un numero di telefono? Nulla di immediato purtroppo, com'è ad esempio l'iscrizione all'RPO. Ma chi fosse bersagliato da telefonate a livelli insostenibili può scaricare dal sito del Garante il modello da spedire direttamente alla fonte, cioè all'operatore economico per conto del quale viene effettuato il contatto commerciale telefonico: l'operatore è tenuto a inserire chi ne fa richiesta in una "lista di non contattabilità" e a dare riscontro al richiedente entro un mese. Se ciò non avvenisse o continuassero le chiamate promozionali eseguite per conto dello stesso operatore economico, si può presentare un reclamo al Garante con tutti i riscontri necessari ad avviare un'istruttoria. Per la violazione del diritto di opposizione sono previste sanzioni fino a 20 mila euro o al 4% del fatturato annuo mondiale nel caso in cui si trattasse di grandi realtà. Altre vie sono la denuncia all'Autorità giudiziaria o all'AGCM, prassi, queste, lunghe e peraltro utili a chi viene bersagliato prevalentemente dallo stesso operatore economico: uno scenario non troppo comune.

