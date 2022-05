In Italia di iniziative analoghe non ce ne sono ancora: discorso diverso vale invece se si parla di correlazione tra mondo cripto e operatori, con la neonata Elimobile intenzionata a fare da apripista e a testarne il funzionamento .

L’operatore telefonico Boost Mobile negli Stati Uniti annuncia con clamore di voler introdurre un inedito sistema di pagamento del conto telefonico basato sull’uso di blockchain e di una criptovaluta . Termini a parte, il funzionamento non sembra poi troppo complesso: in sintesi, una parte della “bolletta” del proprio smartphone potrà essere pagata mediante Boostcoin, criptovaluta creata ad hoc per l’iniziativa basata su blockchain.

COME SI ACCUMULANO I BOOSTCOIN

C’è però anche la possibilità di accumulare Boostcoin in altri modi. Ci sono infatti annunci di alcuni secondi che, se visualizzati , regalano due Boostcoin in un colpo solo e c’è anche una sorta di ruota della fortuna che permette di vincere da 5 centesimi a 5 dollari.

I Boostcoin si guadagnano scaricando la app BoostOne e visualizzando i messaggi pubblicitari proposti e giocando ad alcuni videogame , sempre situati all’interno della app. Chiaramente, l’obiettivo è quello di spingere gli utenti a passare molto tempo su BoostOne, per cui il valore dei Boostcoin sarà abbastanza limitato e per poter guadagnare cifre significative da scalare dal proprio canone di abbonamento Boost Mobile ci si dovrà impegnare parecchio.

PROGRAMMA IN ESPANSIONE

Inoltre, per il futuro, è previsto un ampliamento dell’utilizzo dei Boostcoin, magari per permettere scambi tra i vari utenti, oppure per pagare un nuovo smartphone. Su questo si attendono però ulteriori dettagli. Di certo l’iniziativa fa parte di una strategia molto aggressiva messa in atto da parte della società Disch, che di Boost mobile è proprietaria, che mira a farsi spazio tra gli operatori presenti negli States per arrivare a piazzarsi al quarto posto subito dopo i big del settore T-Mobile, Verizon e AT&T.

Sempre per conquistare fette di mercato Boost mobile ha già annunciato un nuovo piano tariffario, in arrivo questo autunno, attraverso il quale gli utenti potranno pagare i loro nuovi smartphone in criptovalute e potranno scambiare i dati non sfruttati previsti dal loro piano con criptovalute stesse.

Chissà se qualche società che opera in Europa non prenderà spunto da questo tipo di iniziativa e proporrà qualcosa di analogo anche da questa parte dell’Oceano Atlantico?