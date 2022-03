Roaming zero, ok all'estensione dal Parlamento UE: proroga al 2032 più vicina

Il Parlamento europeo ha dato il suo benestare per l'estensione del roaming che consentirà ai consumatori europei di continuare a chiamare e navigare all'interno dei confini dell'Unione alle condizioni economiche domestiche per un altro decennio. L’attuale regolamento è stato adottato a giugno 2017 e scadrà a giugno 2022, ma grazie all'adozione del Parlamento UE adesso viene meno un passaggio verso l'estensione del roaming zero.

Siamo vicinissimi alla proroga delle attuali regole per altri dieci anni. Il regolamento dovrà ora essere formalmente approvato dal Consiglio per entrare in vigore, poi sarà tutto valido fino a 2032. L’estensione prevista è parte della strategia per la trasformazione digitale, una delle priorità dell’Unione.