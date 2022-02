Vodafone partecipa al caro prezzi e rimodula alcuni clienti: 3 in più al mese

La motivazione è quella già utilizzata in altre occasioni: "continuare a investire sulla rete". Giustifica così, Vodafone, il balzello da 2,99 euro in più al mese che colpirà alcuni clienti di telefonia mobile a partire da metà marzo. Gli operatori, non solo quello inglese, la chiamano modifica unilaterale del contratto, per i clienti è un concetto ben più breve e, purtroppo, anche difficile da mandar giù: rimodulazione.

Già ieri alcuni dei profili individuati da Vodafone - un numero limitato, si dice - hanno ricevuto comunicazione via SMS del maggior costo del proprio piano tariffario a partire dal 16 marzo, degli altri la riceveranno oggi e altri ancora nei giorni a venire. Questo il messaggio tipo: