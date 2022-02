Poste Italiane sfida Iliad: fibra + dati mobili illimitati a 19,90 euro al mese fino al 20/2

Poste Italiane dà la possibilità di sottoscrivere la sua offerta in fibra PosteCasa Ultraveloce ad un prezzo ridotto per un periodo di tempo limitato. 19,90 euro al mese, anziché 26,90 euro al mese, sino al 20 febbraio per le richieste di attivazione effettuate (solo) via web. Offerta degna di nota e concorrenziale non raggiunge il canone che Iliad riserva ai suoi utenti mobile (15,99 euro al mese), ma è sicuramente da tenere in considerazione.

COSA OFFRE E COME SI ATTIVA

Si ricordano le principali caratteristiche dell'offerta PosteCasa Ultraveloce.

Fibra (a seconda della zona) FTTH fino a 1Gbps in download e 300 o 100Mbps in upload FR (mista rame) fino a 200 o 100Mbps in download e 20Mbps in upload

(a seconda della zona) Chiavetta USB con giga illimitati inclusa (ZTE MF833U1o Huawei E3372h-320): navigazione in 4G

(ZTE MF833U1o Huawei E3372h-320): navigazione in 4G Modem incluso (ZTE H2640 o FRITZ!Box 7530)

(ZTE H2640 o FRITZ!Box 7530) Prezzo mensile: 19,90 euro

Attivazione, consegna e installazione: 19,90 euro, anziché 99 euro

Poste Italiane sottolinea che l'offerta è valida per tutta la durata contrattuale (non ci sono comunque vincoli di durata) e che il prezzo è senza costi nascosti e senza sorprese in fattura. Chi volesse approfittare dell'offerta, può collegarsi direttamente al sito di Poste Italiane e procedere cliccando sul tasto "Verifica e acquista" (link a fine articolo o in FONTE).

Prima di concludere il contratto, tramite un'apposita sezione del sito, bisogna verificare se il proprio domicilio è raggiunto dalla fibra di Poste Italiane e di che tipo di connessione si tratta (FTTH o FR). Poste Italiane comunica che la FTTH è disponibile in circa 200 città italiane. Negli altri casi si passa alle connessioni FR (FTTC o FTTE). Per finalizzare l'attivazione è sufficiente avere a portata di mano documento di identità, cellulare e codice di migrazione (se si è già intestatari di contratto telefonico).

Si ricorda che l'esordio di Poste Italiane nel mercato delle connessioni ad Internet in fibra risale allo scorso anno ed è stato possibile grazie alla collaborazione con TIM e OpenFiber. Al lancio il canone mensile era di 30,90 euro, subito in promozione a 26,90 euro. Ora l'asticella del prezzo torna ad abbassarsi per tutti i nuovi clienti e - anche se non si può avere la certezza assoluta - questa promozione può anche essere letta come un modo per rispondere ad un mercato italiano della fibra diventato ancora più movimentato dopo l'arrivo di Iliad.