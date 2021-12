NFT mania? Keanu Reeves si fa una risata

È indubbio che gli NFT siano sempre più diffusi e considerati una fonte di guadagno anche da parte delle aziende più disparate - si vedano per esempio i risvolti nel mondo calcistico. Come ogni nuova moda non è dato sapere per quanto tempo durerà, quale capacità avrà di catturare l'attenzione di un pubblico più o meno ampio e quanti personaggi pubblici se ne faranno promotori. Stando a quanto emerso nel corso di una recente intervista rilasciata a The Verge, Keanu Reeves non rientra in quest'ultima categoria, almeno per ora. Quando Alex Heath chiede a Reeves e a Carrie-Ann Moss cosa pensano dell'idea alla base degli NFT - creare un bene digitale che non può essere copiato - l'attore risponde con una fragorosa risata che alla fine lo piega letteralmente in due. La reazione segue il suo tentativo di argomentare sugli NFT: sono facilmente riproducibili (anche se dopo l'intervistatore gli spiega che ogni NFT è unico grazie alla sua firma digitale). Dopo essersi ripreso, Reeves si rivolge all'attrice e le chiede: ci danno una percentuale?

Due note per contestualizzare il siparietto: tra le iniziative per il lancio film Matrix Resurrections, in cui Reeves tornerà ad interpretare Neo, rientra la vendita di 100.000 NFT dedicati ai personaggi del franchise. A quanto pare l'iniziativa ha riscosso molto successo tra i fan, visto che nelle ore successive alla pubblicazione degli NFT il sito è stato letteralmente preso d'assalto da oltre 300.000 utenti in coda per acquistarli al prezzo di 50 dollari ciascuno.

Altro dettaglio importante: Reeves ha confessato in tempi non sospetti di essere uno smanettone, un geek che apprezza le nuove tecnologie, e dimostra interesse nei confronti delle criptovalute, ma evidentemente per ora gli NFT non sono riusciti a catturare la sua attenzione. Si ricrederà forse ricevendo la sopraccitata percentuale sulle vendite degli NFT a tema Matrix?

