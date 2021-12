Il sedicente creatore di Bitcoin vince una causa che sarebbe potuta costare miliardi

Bitcoin è stato creato nel 2009 da un singolo o un gruppo di individui che, firmandosi con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, hanno da sempre scelto di mantenere l'anonimato. Un'aura di mistero che ha traballato nel 2016 quando l'informatico australiano Craig Wright ha pubblicato sul proprio blog un post al cui interno faceva in qualche modo intendere di essere stato lui a realizzare il protocollo e, quindi, di essere il vero Satoshi Nakamoto.

La dichiarazione al tempo scosse il mondo di Bitcoin: Wright non ha mai dato dimostrazione che quanto dicesse fosse vero ma nel frattempo le reazioni della comunità, al tempo già vasta, sono state veementi. Parallelamente la famiglia e gli eredi di Dave Kleiman, ex socio e collega di Wright, deceduto nel 2013, intentavano una causa per ottenere parte della fortuna che l'inventore di Bitcoin si suppone possa trattenere all'interno di alcuni wallet dove da sempre vengono custoditi circa 1.1 milioni di BTC, tra i primi ad essere stati minati e mai venduti o spostati.

Ieri il tribunale di Miami ha dato ragione a Wright, negando alcun tipo di risarcimento agli eredi di Kleiman che, oltre a una quota dei Bitcoin contenuti all'interno dei wallet, che al momento valgono decine di miliardi di dollari, avanzavano anche delle richieste legate ai diritti per l'uso della tecnologia della blockchain. Wright dovrà invece pagare 100 milioni di dollari alla società W&K Info Defense Research LLC, fondata al tempo con Kleiman, per aver infranto alcune proprietà intellettuali.

In tutta questa vicenda è comunque importante notare che la corte di Miami non è stata chiamata a pronunciarsi sull'eventualità che Craig Wright sia effettivamente Satoshi Nakamoto, semplicemente sulle richieste dei Kleiman. Una distinzione importante perché la paternità del software è tutt'oggi dibattuta e larga parte della community si è da sempre detta scettica sulle affermazioni di Wright.

L'informatico non ha, ad esempio, mai dato dimostrazione di avere alcun tipo di controllo sui wallet attribuiti a Satoshi Nakamoto, anche solo spostandone una piccolissima parte, o sui suoi account e diverse analisi, ad esempio sullo stile della scrittura dei due, hanno fatto pensare che quelle affermazioni non fossero effettivamente vere. Il mistero rimane e, a dodici anni dalla sua creazione, è probabile che non sapremo davvero mai con certezza la vera identità di Satoshi Nakamoto che d'altra parte nel 2010 ha lasciato la guida di Bitcoin, divenuto nel frattempo un progetto di dimensioni enormi, di fatto scomparendo dalla Rete.