La prima homepage di Wikipedia diventa un NFT e va all'asta per beneficenza

La casa d'asta Christie’s ha messo in vendita sotto forma di NFT la prima versione della homepage di Wikipedia realizzata da Jimmy Wales, uno dei cofondatori del sito internet, nel periodo in cui stava iniziando a lavorare al progetto. Le offerte potranno essere presentate fino al 15 dicembre prossimo, quando quella più alta si porterà a casa un pezzetto della storia di internet. La cifra raccolta verrà poi devoluta in beneficenza a WT.Social, organizzazione benefica gestita da Wales stesso.

Oltre al valore di testimonianza, la pagina è effettivamente consultabile da chiunque (trovate in link in Fonte): gli utenti possono modificarla - come da tradizione su Wikipedia - ma dopo cinque minuti tornerà nella forma originale. Questo nei piani di Wales, ma il proprietario dell'NFT, che è su base Ethereum, potrà scegliere in futuro cosa farne: cambiare la scritta che ci si troverà davanti chi dovesse visitarla, mettere in pausa la possibilità di editarla o anche mandare offline il tutto.