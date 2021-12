Il Covid non esiste e la Terra è piatta: viaggio nell'Italia irrazionale del 2021

É un'Italia pazza quella che emerge dal rapporto CENSIS del 2021 pubblicato oggi. Il Paese fotografato appare smarrito, sfiduciato e convinto che ci sia sempre qualcosa sotto. Sicuramente la pandemia ha avuto il suo peso, anzi è proprio su questo argomento che si concentrano le principali perplessità e preoccupazioni della popolazione. Il dato più eclatante riguarda proprio il Covid-19: per la stragrande maggioranza degli italiani è fonte di preoccupazione, per carità, ma fa effetto constatare che per il 5,9% non esiste. "Superstizioni premoderne, pregiudizi antiscientifici, teorie infondate e speculazioni complottiste" guidano - secondo il CENSIS - il pensiero di parte della popolazione italiana. In particolare, l'irrazionale ha infiltrato il tessuto sociale, sia le posizioni scettiche individuali, sia i movimenti di protesta che quest'anno hanno infiammato le piazze, e si ritaglia uno spazio non modesto nel discorso pubblico, conquistando i vertici dei trending topic nei social network [lo abbiamo visto nelle parole più in uso su Facebook e Instagram], scalando le classifiche di vendita dei libri, occupando le ribalte televisive. Insomma, il CENSIS mostra un'Italia che non si fida di nulla, dalle mille fobie: il 5,9% degli italiani ritiene che il Covid non esista : si tratta di 3 milioni di persone

: si tratta di 3 milioni di persone il vaccino anti-Covid è inutile e inefficace per il 10,9% della popolazione

e inefficace per il 10,9% della popolazione per il 31,4% il vaccino è un farmaco sperimentale , chi lo fa è una cavia per testarlo

, chi lo fa è una cavia per testarlo la scienza è più dannosa che utile per il 12,7% delle persone

per il 12,7% delle persone il 5G controlla le menti delle persone: lo pensa il 19,9% degli italiani

l'uomo non è mai andato sulla Luna (10%)

(10%) la Terra è piatta per il 5,8% della popolazione

il 39,9% degli italiani appoggia la teoria cospirazionista del gran rimpiazzamento voluto da imprecisate élite globaliste, secondo cui l'identità e la cultura nazionale scompariranno a causa degli immigrati

UNA FOBIA CHE PARTE DA LONTANO

Decisamente interessante la motivazione data dal CENSIS per questa fobia diffusa che si concretizza nella sfiducia verso ciò che sino ad oggi è stato alla base del progresso e del benessere: L'irrazionale che oggi si manifesta nella nostra società non è semplicemente una distorsione legata alla pandemia, ma ha radici socio-economiche profonde [...] che ora evolve diventando il gran rifiuto del discorso razionale, cioè degli strumenti con cui in passato abbiamo costruito il progresso e il nostro benessere: la scienza, la medicina, i farmaci, le innovazioni tecnologiche. La causa individuata è la mancanza di investimenti sociali: ciò determina una bassa crescita economica, che a sua volta genera un basso gettito fiscale e l'innalzamento del debito pubblico. Da qui, la "diffusa insoddisfazione sociale" che porta alla "fuga nell'irrazionale", risultato di "aspettative soggettive insoddisfatte". Non c'è fiducia nel futuro: i giovani sono convinti che lo studio non sia un investimento, ma un consumo inutile di energia. Per il 56,4% degli italiani la propria situazione economica non migliorerà dopo la pandemia, per il 28,4% addirittura peggiorerà. E si pensi che l'Italia è l'unico Paese OCSE in cui tra il 1990 e oggi le retribuzioni medie lorde annue sono diminuite: -2,9% contro - ad esempio - il +276,3% della Lituania o il +33,7% della Germania.

UN ANNO SU INTERNET

Il 2021 è stato il secondo anno consecutivo in cui ci siamo rivolti alla rete per poter mantenere i rapporti con le persone care, per studiare e lavorare. Le tecnologie digitali hanno fatto sì che il 58,6% degli italiani provvedesse alle proprie necessità, e che il 55,2% continuasse a studiare e lavorare. Internet è stato utilizzato prevalentemente per: cercare informazioni su prodotti, servizi, aziende

trovare strade o località

fare acquisti online

ascoltare musica

home banking Sono calate le prenotazioni dei viaggi (come facile intuire) e sono aumentati i corsi online e le prenotazioni di visite mediche.

IL RUOLO DEI MEDIA NEL 2021

Vediamo che ruolo hanno avuto i media in Italia durante quest'anno: +0,5% dei telespettatori per il digitale terrestre

+0,5% per la TV satellitare

web TV e smart TV raggiungono il 41,9% dell'utenza

mobile TV passa dall'1% del 2007 al 33,4%

il 79,6% degli italiani ascolta la radio (specie da internet e smartphone)

crollano i lettori di quotidiani, dal 67% del 2007 al 29,1%

l'83,5% degli italiani usa internet, +4,2% rispetto al 2019

l'83,3% usa lo smartphone (+7,6%)

il 76,6% accede ai social (+6,7%)

fonte delle informazioni durante l'emergenza sanitaria: telegiornali: 60,1% della popolazione Facebook: 30,1% Google: 22,9% TV all news: 22,5% quotidiani online: 12,5% quotidiani cartacei: 11,7%

presenza degli esperti sanitari sui media: importante per il 54,2% (indicazioni, consigli, spiegazioni) dannosa per il 45,8% (falso allarme, confusione, disorientamento)



L'IMPORTANZA DELLA RETE POST PANDEMIA

Gli italiani ritengono che ormai siano irrinunciabili: Pa digitale: 38,1% della popolazione

e-commerce: 29,9%

conto corrente online: 24,3%

home delivery: 24,2%

smart working: 20,2%