Il mondo attuale, sorvegliato e connesso, non piace neanche alla CIA

C'è un unico filo conduttore tra le sensazioni dei "big" dello spionaggio: un tempo era tutto più semplice. Secondo William Burns, la pervasività della tecnologia odierna rende il lavoro più complicato che in passato: il direttore della CIA punta il dito contro la tracciabilità degli smartphone (che frutta parecchi guadagni alle Big Tech), l'onnipresenza delle telecamere e tutte quelle tracce digitali che ognuno di noi lascia online anche con una semplice ricerca su Google. Tutti elementi che non remano certo a favore, ad esempio, della creazione e del mantenimento di una falsa identità in un Paese straniero.

Un tempo - spiega Burns - un funzionario della CIA poteva varcare i confini con un bouquet di identità e viaggiare in sicurezza in città straniere con poche possibilità di essere scoperto. Adesso deve fare i conti con gli ostacoli digitali tipici del mondo attuale: videocamere di sorveglianza, scansioni biometriche alle frontiere, per non parlare di smartphone, smartwatch e automobili capaci di ricavare informazioni costanti sulla posizione. E poi ci sono le polveri digitali, le tracce del nostro passaggio su internet che lasciamo quasi tutti.

Il Wall Street Journal, che dedicato un pezzo sui nuovi nemici digitali delle spie, ha riportato un passaggio di una dichiarazione che l'ex vicedirettore del dipartimento scienza e tecnologia della CIA, Dawn Meyerriecks, rilasciò nel 2018:

I servizi di intelligence di una trentina di Paesi hanno smesso di controllare fisicamente i funzionari della CIA, per avere notizia del momento in cui lasciano gli uffici (e, potenzialmente, iniziare delle indagini nei confronti dei Paesi per cui lavorano, ndr). Tra videocamere a circuito chiuso e reti wireless, non ne hanno più bisogno.

Ma dall'attuale status quo non si può tornare indietro. Quindi la soluzione qual è? Secondo un ex ufficiale della CIA, che nel corso della sua carriera afferma di aver avuto nove identità fittizie e altrettante carte di credito, è quella di... essere se stessi. Dal momento che adesso è più difficile per i funzionari dei servizi di intelligence assumere una falsa identità, la soluzione è vivere un'altra vita con la propria identità, il proprio nome e cognome, diventando all'occorrenza un uomo d'affari e poi un accademico apparentemente privo di legami con agenzie o con il governo degli USA.