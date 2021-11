Quando Meta si chiamava ancora Facebook ha annunciato l'acquizione di Giphy (maggio 2020) e poi (ottobre 2021) è stata condannata a pagare un multa di 60 milioni di euro dall'Antitrust del Regno Unito (CMA) per comportamenti (scarsa collaborazione con l'autorità) legati proprio a tale operazione. Ora il colosso guidato da Zuckerberg ha un nome tutto nuovo, ma l'affare Giphy è ancora sul tavolo e gli ultimi sviluppi non sono favorevoli.

Ad ostacolare il progetto potrebbe essere proprio l'Antitrust britannico che, secondo fonti del Financial Times, si sta orientando per bloccare l'operazione ritenendola lesiva della concorrenza. Vietarla sarebbe in linea con le precedenti valutazioni della CMA.

In base ai risultati preliminari dell'indagine pubblicati ad agosto scorso, l'Autorità ha evidenziato che il controllo di Giphy darebbe a Meta un ingiusto vantaggio rispetto ad altre piattaforme social concorrenti che utilizzano Giphy, come Snapchat e TikTok. Inoltre, mediante l'acquisizione, Meta eliminerebbe dal mercato un concorrente nel settore del display advertising (l'inserimento di annunci pubblicitari).

Preoccupante anche la concentrazione che si verrebbe a creare tra le aziende che forniscono servizi per la ricerca di sticker animati: nel Regno Unito la coppia Meta/Giphy deterrebbe l'80-90% del settore. È proprio questa percentuale che attribuisce alla CMA la giurisdizione nel caso specifico: Meta e Giphy sono due aziende statunitensi, ma l'Antitrust può intervenire in tutte le acquisizioni a seguito delle quali le parti assumono il controllo di oltre il 25% della fornitura di un qualsiasi servizio o bene distribuito nel Regno Unito.